【西甲】基沙文魯營首戰梅開二度　入球向美斯及勒邦占士致敬

巴塞隆拿在西甲揭幕戰失利，爆冷不敵畢爾包，今仗重返魯營球場鬥貝迪斯，基沙文在主場首戰梅開二度，協助球隊以5：2反勝貝迪斯，今季打開勝利之門。

巴塞主力美斯繼續因傷缺陣，球隊在第2周西甲聯賽重返主場，迎戰貝迪斯，力爭打開勝利之門。不過，巴塞在開賽15分鐘後便遇上阻力，貝迪斯由里昂簽入的新兵費基亞（Nabil Fekir）左腳射破巴塞大門先開紀錄。首度在魯營球場披甲的基沙文，在上半場完場前接應沙治羅拔圖的妙傳，鏟射入網，在41分鐘扳成平手。

該名巴塞新兵在下半場初段，在禁區頂熨射破網，協助球隊反超前，而他在慶祝入球時，更模仿勒邦占士的「灑白粉」慶祝，為主場球迷送上一份最好的見面禮。巴塞及後愈戰愈勇，由佩雷斯（Carles Perez）﹑佐迪艾巴及維達爾（Arturo Vidal）各入一球，結果以5：2反勝貝迪斯，在今季西甲打響勝鼓。

基沙文在魯營球場首戰梅開二度，協助球隊反勝貝迪斯。（路透社）

巴塞4名建功球員（按圖放大）

基沙文在今仗梅開二度外，他亦造就維達爾有進帳，合共貢獻兩入球及一助攻。該名法國球星在賽後表示，他的入球及慶祝是從兩名體育明星身上取得靈感，「美斯曾在練習時熨射建功，所以我的第2個入球是模仿他。我在入球慶祝時也複製勒邦占士，因為我十分喜歡他在賽前的撒粉，我希望日後有更多機會以此動作慶祝，成為我的標記之一。」基沙文亦指球隊在上仗落敗後，銳意在今仗交出更好的表現，並希望延續今仗的表現。

基沙文攻入次球後，模仿勒邦占士的招牌動作慶祝。（路透社）

美斯與兒子們成為座上客，而美斯的次子馬迪奧（Mateo）更成為球迷的焦點所在，當鏡頭捕捉到在觀眾席上的美斯及蘇亞雷斯時，馬迪奧的發呆樣子同時攝入鏡內，十分可愛。

即使美斯缺陣，他與兒子們一同成為座上客。（Getty Images）

另外，來自非洲國家畿內亞比紹的巴塞青訓產品、年僅16歲的法堤（Anssumane Fati）在下半場末段入替，首次為一隊上陣。16歲又300日的法堤，成為巴塞史上第2年青的球員為一隊披甲，而該名小將在今場未有怯場，個人突破後起腳，僅僅柱邊出界，無功而還。在魯營球場作璧上觀的美斯，在賽後上載與法堤擁抱的照片，恭賀該名小將首度出戰西甲。

小將法堤在下半場末段入替，成為史上第2年輕的球員為巴塞一隊上陣。（Getty Images）