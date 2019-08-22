【西甲】巴塞隆拿射手美斯有望復出　貝迪斯開玩笑籲別心急

巴塞隆拿王牌美斯近期受傷患困擾，香港時間周三（22日）復操，但可否在周一凌晨西甲主場對貝迪斯的比賽中上陣，仍是未知之數。 貝迪斯近日於社交網站出口術，跟美斯說「不要心急」復出。

美斯因為小腿受傷，季前一直都是養傷狀態，本來季初首兩戰都未必能夠出場。不過，這名阿根廷球星周三復操，外國傳媒都認為他有望在對貝迪斯一戰復出。美斯對上一次正式比賽，已要數到7月初的美洲盃季軍戰阿根廷對智利一戰，所以就算可以復出，其狀態依舊成疑。

美斯去季對貝迪斯連中三元。（Getty Images）

美斯狀態成疑。（Getty Images）

美斯在巴塞隆拿首戰不敵畢爾包0：1一仗，不在大軍名單之中，「地上最強」現時有蘇亞雷斯、奧士文尼丹比利有傷在身，前線只得新兵基沙文一人，兵源短缺下有美斯或可復出的消息，實在有振奮軍心之用。貝迪斯當然不希望見到美斯出場，所以於社交網站留言開玩笑：「不要心急，Leo（美斯），你不必勉強（復出）。」

No tengas prisa, Leo 🐐✋ No hace falta que fuerces 😜 https://t.co/bQyEFwyZLY — Real Betis Balompié (@RealBetis) 2019年8月21日

美斯季前賽未曾上陣。（Getty Images）

美斯去季對貝迪斯連中三元

貝迪斯或許對上季對巴塞隆拿一戰仍猶有餘悸，32歲的美斯在3月作客貝迪斯時，個人連中三元，助巴塞4：1大炒對手。完成帽子戲法一球，美斯精彩地笠死貝迪斯門將包盧比斯，更贏得主場球迷起身拍手致敬。（影片連結）