【港超聯】憂作客富力人身安全　逾百球迷聯署要求足總拒境外作賽

鑑於近日的社會爭議及事件，中國公安在港人北上過關時，或會對曾參與「反送中」遊行的人士作出審查及扣留問話。有球迷因此憂慮隨隊作客富力R&F時的人身安全，在網上發起聯署，要求足總拒絕富力以燕子崗為主場，否則將無限期罷睇所有富力賽事。

港超聯新一季將於今周五（30日）開鑼，惟「富豪球會」富力R&F的主場仍未有最終定案。足總早前要求富力方面就草地、排水系統及更衣室三大問題作出改善，並已於8月23日北上作最後視察。據了解，無論視察結果如何，有關決定仍要經過足總董事會通過。

燕子崗無論硬件配套，以及境外比賽時的人身安全問題均引起球迷擔憂。（資料圖片）

不過，鑑於近日中國公安在港人過關時作出審查，有市民被檢查手機及要求刪去有關反送中示威活動的相片；部分人更遭扣查及問話多個小時才獲放行。而上周香港英國領事館職員鄭文傑在深圳回港途中失聯，其後證實被行政拘留，讓球迷憂慮北上觀戰時的人身安全。

有球迷因此在網上發起聯署，要求足總拒絕富力以中國廣州燕子崗體育場作主場。有關聯署在昨晚發起，截至今日下午12時30分，已有近170名球迷參與。其中約96%聯署球迷認為，若足總未能完全保證球迷入境中國時安全，強行將富力主場定為燕子崗，將會無限期罷睇所有富力賽事。

和富大埔去季在燕子崗反勝並提早鎖定聯賽冠軍，成為港超近年最經典一幕，惟來季港超是否仍會在境外作賽，仍屬未知數。（資料圖片）

富力由2016至2017球季起便使用燕子崗作主場，惟該球場硬件欠佳，讓不少港超球隊都向足總作出投訴。去季傑志作客時更有克羅地亞球員泰迪一度未能獲得中國簽證，引發港超在境外作賽的不公平問題。足總主席貝鈞奇早前曾指，若燕子崗於限期前仍未符合港超聯標準，富力需使用小西灣運動場作主場。