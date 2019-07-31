【港超聯】富力「痛定思痛」冀盡攬錦標　下季亞洲賽資格未樂觀

港超「富豪球會」富力R&F今日（31日）於中國廣州花園酒店舉行新季發布會，公布新季主客球衣及球員。主教練楊正光豪言要以本地「大滿貫」為目標，惟球隊高層指出，富力若捧走聯賽冠軍，或仍未能奪得2020-21球季代表香港出戰亞洲賽的資格。

富力R&F去季大肆擴軍，豪擲近4000萬港元，最終空手而回，富力副董事長黃盛華指球隊自5月4日敗予和富大埔後「痛定思痛」，今季決定再以5000萬港元班費增兵。

富力副董事長黃盛華（中）以「痛定思痛」形容球隊新季組軍。（袁志浩攝）

反駁伊高沙托尼高薪傳聞 「金錢不代表所有」

富力以銀彈攻勢從各支港超球會挖角，多名港將包括謝家榮、方栢倫、林衍廷、林樂勤與陳嘉宝來投，並由傑志羅致擁有本地球員資格的林柱機。除本地班底雄厚，外援人選比往年更具資歷，先後簽入去屆「香港足球先生」伊高沙托尼、布基納法索國腳艾達瑪古拿，及借用剛果籍中堅華迪斯艾瑪臣，並留用兩位前鋒利安高及迪布利。

「金錢並不代表所有，球隊飲食跟住宿與中超一致，5000萬之中行政與交通費佔得較多，這跟表現未必有關。」富力總經理郭能培透露，球隊薪酬架構健康，球員薪金之間不會相差太遠，反駁外界對伊高沙托尼高價加盟的傳聞。但他直言跟對方開出「合適條件」，並稱這名外援是「值得」的投資。

富力同時公布主場、作客及第三作客球衣，以及守門員及訓練制服，由盧均宜、謝家強及伊高沙托尼等擔任模特兒。（袁志浩攝）

首獲私家訓練場 視傑志為最大敵人

對於9名新加盟球員，主教練楊正光認為，兩名非洲外援可彌補球隊遭反擊時力量不足的缺點，「他倆功能性很多，是Box-to-Box的球員，無論腳法、力量及身體對抗性，都合符球隊需要」。楊正光又補充，前線人腳雖充裕，但仍會以伊高沙托尼、利安高及迪布尼3名外援為骨幹。他指出球隊增兵已接近完成，但仍有簽入本地球員的空間，「現時全隊只得23位球員，板凳或需再加強」。富力暫定以周煜辰註冊亞援名額，而另一名守門員陳梓榮的本地球員身份有待確定，必要時會以國援身份為此子註冊。

富力總經理郭能培透露，中國未來或推廣省級別聯賽，他認為港超是個好例子，球會希望籍此構建粵語區域聯賽。（袁志浩攝）

富力今季其中一個變動，便是為港超隊提供私家訓練場及配套。楊正光指場地質素良好，球隊訓練亦無需再遷就中超或預備組練習時間，球員可隨時加操。因此他有信心可有錦標落袋，並豪言要盡攬四項本地冠軍，「首要目標是聯賽，但盃賽亦很重視，希望可達成大滿貫。以最好的表現、最好的成績，報答球會的支持」。去屆富力雖力壓各支傳統勁旅，但仍屈居和富大埔之下，楊正光直言今季會視傑志為最大對手，「傑志羅致了3名很強的外援；東方陣容大調整；南區及理文都有奪冠壓力，每隊都絕不可輕視，但亦無需害怕。」

5000萬港元班費為富力帶來強勁陣容，冠軍又會否隨之而來？（袁志浩攝）

或續用燕子崗 承諾改善場地質素

過往數季，燕子崗的草地質素一直受到作客球員及教練批評，富力早前曾透露，新季會爭取使用廣東省人民體育場（東校場）作主場。不過，楊正光稱管理層曾跟有關部門溝通，部分外在因素或令建議未能成事，「若未能爭取，會繼續使用燕子崗，但會翻新草地及環境，希望條件會較以往好。」至於富力在2020-21球季能否獲得亞洲賽資格，郭能培表示球會仍跟亞洲足協相討，「我們需要證明自己的獨立性，跟中超一隊沒有任何關聯。仍有一季時間去就此努力，機會是五十五十吧。」富力下月6日將前往葡萄牙集訓，預料會加強訓練球員體能及戰術。