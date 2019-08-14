【歐洲超級盃】法女球證首執法歐洲賽　曾主吹法甲及女子世界盃

今晚舉行的歐洲超級盃賽事，雖然上演香港球迷熟悉的利物浦對車路士，但當然有別於平常的英超賽事，將由法國女球證帕柏（Stéphanie Frappart）在今場賽事執法，成為首位執法男子歐洲賽的女球證。

現年35歲的法國女球證帕柏，將會成為史上首位女球證在歐洲賽事中執法。該名法國球證不乏大賽執法的經驗，曾任今屆女子世界盃決賽的主球證的一職，並曾在今年4月主吹法甲賽事。

帕柏的執法經驗豐富，曾經主吹今屆女子世界盃決賽。（Getty Images）

歐洲超級盃 - 車路士 對 利物浦 今晚深夜2.55am現場直播 （Now 643台/有線616及656台/無線myTV Super 303台）

帕柏被委以重任，她在賽前記者會表示並不會感到有負擔，將會堅持個人的執法尺度，並希望向世界展示女球證的能力，「男子及女子的足球賽事大致相同，唯一只是性格的分別，所以我將會以我的尺度去主吹今場賽事，而這不是首場我執法的男子賽事，我有經驗如何處理，我希望在今仗證明女球證亦有能力在高強度的賽事內執法，加上我們有不少訓練，所以我對今仗並不擔心。」

帕柏（右二）將與兩位女助球裁判一同執法歐洲超級盃。（路透社）

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破天荒起用女球證執法歐洲賽事，或是將女球證引入男子球賽的第一步，帕柏今仗將聯同兩名女助理裁判一同執法。兩軍的主帥及球員亦對由女球證主吹投下信任一票，車路士主帥林柏特及利物浦守衛雲迪積克亦有幸成為歷史的一部分，異口同聲強調球證性別並非他們的著眼點。