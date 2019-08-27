【港超聯】足總無法保障北上安全　富力：盡量跟公安部門協調

富力R&F新球季的港超聯主場仍未有最終定案，足總主席貝鈞奇今日（27日）出席港超聯新球季發布會時表示，就近日有球迷聯署要求足總拒絕境外作賽，足總將會把意見列入考慮。

中國廣州燕子崗球場質素欠佳，足總早前要求富力方面就草地、排水系統及更衣室三大問題作出改善，並於8月23日北上作最後視察。足總主席貝鈞奇今日表示，燕子崗的設施已符合要求，惟近日出現球迷聯署杯葛富力比賽等情況，足總對此作出關注，「最終決定要跟各支港超球隊商討，待董事局通過。現時考慮因素已不止包括場地設施，我們有留意球迷的聲音，因此足總需要更認真地作出正確決定。」

貝鈞奇相信一般情況而言，球迷過境不成大問題。（袁志浩攝）

溫達倫：球員過境問題會列入報告

聯署球迷普遍就近期中國公安於港人過境時審查一事表達擔憂，憂慮足總未能保障北上時的人身安全。就此足總行政總裁溫達倫認為，足總未能控制有關過境的問題，只能跟程序辦事；惟他補充若有任何情況影響球員、球證與球迷過關，足總均會將此寫進向董事會提交的報告之內。

而貝鈞奇則相信一般情況而言，球迷過境不成大問題，「只要大家奉公守法，過關一定會順利。相信中國不會故意阻撓香港同胞到內地比賽，就像最近舉行的全國青年運動會，約800名運動員都沒人受到留難。」

貝鈞奇指足總將以召開董事會或通傳形式處理事件，會盡快作出決定。而對於有球迷號召在港超首周比賽期間，穿黑衫及眼罩等在場內默站，他回應稱足總會按程序做好保安工作，若球迷未有違反球場指引，足總不會制止有關活動。

足總行政總裁溫達倫亦有出席港超聯新球季發布會。（袁志浩攝）

燕子崗不合亞洲足協場地指引？

《香港01》早前曾就港超聯比賽場地要求及標準一事向足總查詢，足總指工作人員會參考亞洲足協的《場地條例》（Stadium Regulations），每季跟康樂文化事務署作討論及檢查，評核各個比賽場地需要改善的地方。不過足總同時指出，亞洲足協的指引是為國際賽事而訂立，有部份細節或難以應用在港超聯球場。

根據亞洲足協《場地條例》的指引，比賽場地應備有可協助在豪雨中排水的工具，以確保草地可在任何時間及天氣情況下進行比賽；同時場地應設有合適的排水系統，防止出現水浸。惟在去季富力對凱景的賽事，燕子崗因場地水浸而兩度延後比賽；而於大埔作客燕子崗一役中，便可見皮球落地時因積水而欠缺彈力。

球隊更衣室方面，指引要求室內需具備4座沖洗設施及4個獨立座廁，而且要設有按摩枱及冷氣等，這些在燕子崗維修工程前均未合資格。

另外，現時燕子崗球場在比賽日只為觀眾安排流動廁所，場內亦未有小食亭。《場地條例》對此亦有指引，要求場內應平均地設有清潔及衛生的座廁；並應提供飲品與小食，場內僅有的汽水機似乎未合標準。

足總主席貝鈞奇今日表示富力R&F主場燕子崗的設施已符合要求。（資料圖片）

富力理解球迷擔憂 「盡力做好份內事」

富力競賽部經理許世競指，球會已花費300萬港元，重鋪草地及翻新主客隊更衣室等工程大致完成，現正加強觀眾席設施。就近日中港關係緊張引發球迷憂慮，他對此表示理解，但認為球會相當無奈及具無力感，現階段只能做好份內事，「我們會盡量跟公安部門協調，解釋球隊與球迷是因足球而來，希望批准入境的過程會更順利。會跟深圳邊防部門打招呼，希望可獲內地公安支持，這是現時富力能力內可做的事。」