【港超聯】足總難負擔VAR高昂費用　底線裁判或階段性推行

英超新球季引入視像助理裁判系統（VAR）執法，令這項技術繼世界盃後再掀起球迷討論。無可否認，VAR的確增加場上判決的準確性，令比賽雙方能更公平地作賽；港超聯球證執法水平時常引起爭議，又有沒有可能引入VAR呢？或許這看似是天方夜譚，但足總裁判總監張炎有指，仍有落實的可能性。

足總今日為傳媒舉行簡介會，講解各項比賽球例的更新，當中包括VAR延伸的球例問題。現時VAR技術由Sony旗下的「鷹眼公司」提供，張炎有指需接洽對方後才會得悉有關費用，惟VAR技術牽涉龐大資源，相信會是個「天文數字」，因此在現今香港足球環境之下難以落實。

今季英超起用VAR協助球證執法，提高判決準確度及比賽公平性。（Getty Images）

他說：「每場比賽至少要有8組鏡頭，用作選取4個最好的角度作判決。每組鏡頭需要人手控制，加上視像操控室（Video Operation Room）的電視螢幕及即時通訊系統，保守估計每場比賽花費約200萬；而康文署又是否批准場地長期擺放有關鏡頭呢？」

張炎有向傳媒講解球例更新，席上記者最關注VAR在港超實行的問題。（袁志浩攝）

VAR趨勢漸普及 技術費用或驟減

張炎有透露，球證需持有VAR牌照才可執法有關賽事，現時足總有1名亞洲足協頂級球證，經過約9個月的訓練後，已取得相關牌照，但仍跟一場比賽至少須6名持牌照的球證數目相差甚遠。

他指出雖然足總仍未有具體落實VAR的計劃及時間表，但預料在可見的未來，此技術仍有望在香港實行，「亞洲各國如韓國、日本、中國、卡塔爾及伊朗等已相繼起用，若愈來愈多國家實行，價錢或許會下降。加上國際足協有機會將VAR普及化，屆時或會以資助去推動，所以以目前趨勢來看，3至7年內有可能推行。」

歐聯現時以底線裁判執法，主要工作是判決皮球是否完全越過白線。（Getty Images）

港超或階段性試行「底線裁判」

至於歐聯賽事起用的「底線裁判」，張炎有認為有關爭議性入球在港超的出現率不高，加上其作用跟現行制度的準確率相差不大，足總會從「資源投放是否值得」方面考慮。

他不否定短期內實行「底線裁判」的可能性，「足總有訓練底線裁判的職責，他們可控制在12碼點附近發生的事，這點是好處。底線裁判一直在我們的議程之中，因它無須考牌，可即時推行，或會考慮在重要賽事，如盃賽的準決賽及決賽階段試行。」張炎有補充，所有世界盃亞洲區外圍賽賽事將不會使用VAR；而來季港超將有12名裁判可擔任主球證，惟他們仍需先通過體測。