【港足】AFC要求足總提交主場安全保證　港隊10月中友賽馬來西亞

港足即將出戰世界盃亞洲區外圍賽，在9月5日作客柬埔寨後，將於9月10日回歸主場鬥伊朗。不過香港主場安全問題，近日因社會事件而引起國際足協關注，有傳聞指比賽將改於中立場舉行，足總行政總裁溫達倫今日（27日）就事件作出回應。

世界盃亞洲區外圍賽第二圈將於9月5日開鑼，身處C組的香港同組對手包括伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨。早前國際足協宣布批准伊拉克於南部城市巴士拉（Basra）舉辦外圍賽，令港足需於10月10日作客當地。

不過，由於香港近月出現連串示威活動及衝突，主場安全問題已引起國際足協關注，國際足協發言人曾指「正密切注視情況」。

足總行政總裁溫達倫表示，亞洲足協正密切關注香港主場的安全問題。（袁志浩攝）

溫達倫：馬來西亞或成中立場

港足在世盃外首場主場賽事，將於9月10日迎戰「亞洲一哥」伊朗。足總行政總裁溫達倫今日表示，亞洲足協於一周前曾聯絡足總，問及香港的比賽條件及安全情況，「他們要求我們提交比賽保安計劃、由政府發出的保證信等，要確保球員及有關工作人員的安全。」溫達倫稱足總已提供所有有關資料，獲國際足協正面回覆，對方下周會再對香港情況作出審視，但足總已展開迎戰伊朗的主場比賽準備工作。

而被問及若情況惡化，足總會否安排閉門作賽，溫達倫指出屆時賽事會在中立場舉行，「相信地點將會是東南亞國家馬來西亞，因為馬來西亞對伊朗沒有限制。」溫達倫同時透露，港足將於10月15日主場友戰馬來西亞，這場友賽跟主場鬥伊朗一戰，均會安排在香港大球場上演。

謝德謙認為對伊朗的比賽沒有需要改為中立場舉行。（袁志浩攝）

球員反對中立場 齊指香港主場安全

對於有關香港主場舉行國際賽的安全問題，曾入選港足的守門員謝德謙認為，香港人對於場內跟場外的事分得很開，「這次又不是迎戰中國隊，所以沒有太大問題。足球反而能凝聚球迷，香港人很團結，我覺得沒需要改踢中立場。」

前港足前鋒陳肇麒則指，香港依然比其他國家安全得多：「伊拉克打仗都獲准比賽，香港只是『打交』；我試過到某些地方比賽，那裏滿街都是軍人及坦克，但香港只得磚頭。」他更打趣指要讓其他球隊來港感受催淚彈，並希望香港隊與港人一起加油。