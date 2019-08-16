【世界盃外圍賽】港足公布對柬埔寨伊朗名單　選兵困難跳過初選

香港足球代表隊即將迎來2022世界盃亞洲區外圍賽第二圈賽事，分別在9月5日作客柬埔寨，再在10日於主場迎戰伊朗。有別於過往先公布初選大名單的做法，港隊主帥麥柏倫今日（16日）直接公布23人決選名單。

港足在世界盃亞洲區外圍賽抽入C組，同組對手包括伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨，首戰在9月5日作客柬埔寨金邊奧林匹克運動場，然後於9月10日返回主場迎戰同組最強的伊朗。



9月份的決選名單上大多都是熟悉的臉孔，外流兵如法圖斯、羅素、徐宏傑、陳俊樂及艾力士等悉數在陣中，而上季效力和富大埔的黃威雖然未落實新東家，但仍獲列入名單之中；「千禧後」孫銘謙繼6月鬥中華台北後再成「大港腳」，唐建文亦再次入選，6月時同告落選決選名單的翟廷峯及馮慶燁，終進入決選。

麥柏倫上任後，港足此前僅於6月為世界盃外圍賽進行一場友賽，惟當時以兩球不敵中華台北。（資料圖片）

辛祖夏志明齊入選 麥柏倫：無正式比賽難作觀察



值得留意的是，在麥基退役之後，麥柏倫今次重新選入辛祖，及6月時因私人原因未有為港披甲的夏志明。辛祖早前曾稱，自己雖尊重麥柏倫選兵，但「不認同」他在6月未有選自己入伍鬥中華台北；夏志明6月本有入選港隊，惟因個人原因未有代表香港，在國際賽期間亦赴外地參加隊友婚禮，因而遭球迷批評，今次仍獲麥柏倫再給予機會，或可以此子的速度填補麥基位置。

2019/20球季香港超級聯賽在8月30日才正式展開，港隊少有地在未經任何本地正式比賽下，就直接公布決選名單，麥柏倫坦言在觀察球員表現上頗為困難：「我需要透過季前的練習賽和訓練去觀察球員狀態，這不是一個理想的狀況，但我覺得我們選擇了一個頗強的陣容，較6月的陣容經驗更豐富，對中華台北時，我的目的是觀察更多球員，看看年輕球員的能力，也觀察他們是否已準備好踢成年隊，有些人做到，有些人做不到。」

港隊6月友賽0：2不敵中華台北戰況（接圖放大）

+ 13 + 12 + 11

香港在9月的兩支對手實力頗為懸殊，柬埔寨在排名而言是全組最弱一隊，而伊朗則是亞洲排名最高的傳統強隊，但麥柏倫警告，柬埔寨同樣不易應付：「柬埔寨的水平不錯，也有些有能力的球員，而且比賽場地是較硬的人造草場，並非我們一貫適應的真草場地，我們會好好準備，讓每位球員都盡量感到舒適。」談到對伊朗一戰，麥柏倫稱自有計劃：「對伊朗的比賽十分困難，他們此刻是亞洲最強的球隊，但我們有計劃去為他們製造麻煩。」

首輪港超聯8月30日至9月1日上演，港隊將在9月2日才正式開始集訓，3日訓練後再出發，4日到當地進行一課賽前訓練後，5日傍晚即要比賽，可適應場地的時間不多。港隊完成對柬埔寨一戰後翌日即返港，7日再開操準備對伊朗一戰。