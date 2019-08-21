【世界盃外圍賽】國際足協密切注視香港局勢　港足10月需征伊拉克

世界盃亞洲區外圍賽第二圈9月5日開鑼，香港所處的C組有伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨，形勢較其他組別更複雜──說的不是足球實力，而是政局、文化等因素，令體育無法不涉及政治。

世界盃外圍賽第二圈採取小組雙循環制，每支球隊都有主場及作客的機會，但伊拉克局勢動盪多時，自80年代起多次因戰爭、安全等因素，被禁止在主場作賽，近16年來，伊拉克多數世界盃外圍賽主場賽事，都要移師到伊朗、阿聯酋、卡塔爾等中立場舉行。

伊拉克城市巴士拉獲准舉辦世界盃外圍賽，預計賽事會在可容納65,227名觀眾的巴士拉體育城（Basra Sports City）舉行。（Yesar Al-Malek）

國際足協上月底曾去信伊拉克足協，宣布「禁令」維持，曾要求伊拉克另覓中立場舉行世盃外主場賽事。不過伊拉克今年7至8月成功舉辦西亞足球錦標賽，國際足協視察後對情況感滿意，昨日宣布暫時解除「禁令」，讓伊拉克在南部城市巴士拉（Basra）舉辦2022世界盃外圍賽及2023亞洲盃外圍賽主場賽事。伊拉克首場2022世盃外主場賽事，將在10月10日迎戰香港，意味港足需出征當地見證這歷史時刻。

伊拉克獲准在南部城市巴士拉，舉行「真正主場」賽事。（Getty Images）

值得留意的是，香港近兩個多月來針對《逃犯條例》等議題的示威活動，亦引起國際足協關注，據美聯社報道，國際足協發言人稱留意到香港近日爭取民主的抗爭活動，因應香港足球代表隊將在9月10日在旺角大球場主場對「亞洲一哥」伊朗，目前「正密切注視情況」。

自「反送中」浪潮開始，香港隊賽事及外隊賽中，都有球迷以標語、歌聲等形式發聲。（資料圖片/梁鵬威攝）

伊朗女球迷問題未解決 或遭國際足協制裁



除伊拉克及香港外，同樣身處世盃外亞洲區C組的伊朗，亦因禁止當地女性進入球場的不明文規定，令出戰外圍賽蒙上陰霾。伊朗足協曾聲稱原則上希望容許當地女性入場，但國內保守勢力龐大，早前伊朗司法部部長蒙達施利（Mohammad Montazeri）就強硬地指國際足協不應干涉女性睇波問題。



自1979年的伊斯蘭革命後，伊朗接近40年來一直禁止當地女性進入球場觀賞球賽，近一年才在少數國家隊比賽及去年亞冠盃決賽，讓極少數獲選中的女性入場。部份女球迷為入場觀賽，更不惜喬裝成男性，部份女球迷闖關失敗需面對法律後果，日前伊朗才由拘留中心釋放4名「非法入場」的女球迷。有報道指，若伊朗未能在10月10日首場主場賽事對柬埔寨讓當地女性入場，將遭國際足協制裁，最嚴重可實施國際賽禁令，即等於與2022世界盃無緣。

自1979年伊朗的伊斯蘭革命後，女性在當地極少獲准進入球場觀賞賽事。圖為2018年亞冠盃決賽次回合，伊朗當局准許部份女性入場，觀賞鹿島鹿角對柏斯波利斯的大戰。（圖片來源：亞洲足協）

按圖觀看香港隊世界盃外圍賽第二圈賽程：