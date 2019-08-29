【美職聯】伊巴謙莫域暗示回歸曼聯？嘆紅魔不敵水晶宮欠運氣

認真還是講笑？37歲的洛杉磯銀河球星伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）暗示，如果曼聯有需要的話，他不排除回歸英超。

伊巴謙莫域在2016至2018年效力曼聯，去年轉到美職聯加盟洛杉磯銀河，仍然寶刀未老，上季攻入22個聯賽入球排射手榜次席；今季美職聯未完，但伊巴愈戰愈勇，已經追平上季入球數。

伊巴謙莫域與銀河今年底約滿。（Getty Images/資料圖片）

儘管已經37歲高齡，但伊巴表示仍有能力踢英超，他說：「我可以輕鬆地踢到英超，所以如果曼聯需要我的話，我就在這裏。不過，我現在是銀河的人，所以不好意思。」伊巴與銀河的合約今年底約滿。

曼聯今夏放走了盧卡古，亦勢借走阿歷斯山齊士，鋒線上只餘拉舒福特及安東尼馬迪爾，後備已經要數到小將格連活特，前線人手不足。

伊巴被視為美職聯其中一位最優秀的球員，今季已攻入22球。（Getty Images/資料圖片）

伊巴補充，他想在美職聯取得一番成就，他說：「我完成了在歐洲的工作，我十分享受，我贏了33項錦標。希望我可以在這裏也贏了一些東西，再看看這裏的挑戰之旅到什麼地方完成。」

伊巴加盟銀河之前，曾為曼聯效力。（Getty Images/資料圖片）

曼聯上場聯賽主場以1：2爆冷不敵水晶宮，伊巴表示亦有留意。這名前瑞典國腳說：「我看了上場，我覺得曼聯運氣不夠。如果他們射入12碼，形勢會完全不同。不過，這就是英超的比賽，一日未到最後一刻，任何事都可能發生，尤其是完場前的時刻，特別緊張刺激。」