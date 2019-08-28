【轉會】英媒曝國際米蘭同意借用山齊士　曼聯承擔大部分人工

多間英國傳媒報道，國際米蘭同意外借曼聯前鋒阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez），但曼聯需要負擔山齊士的部分人工。

英國權威媒體《BBC》披露，意甲的國際米蘭同意從曼聯借入智利前鋒阿歷斯山齊士至季尾。一旦落實，山齊士會跟前曼聯隊友盧卡古再度合作，盧卡古今夏以7400萬鎊離開曼聯，轉會國米。

山齊士代表智利出戰今夏美洲盃，但他在賽事中受傷，今季未曾為曼聯披甲。（Getty Images/資料圖片）

國米及曼聯就借用條款商討多時，尤其在買斷條款及山齊士的人工方面分歧較大。國米堅持無法承擔山齊士現時40萬鎊周薪的人工，山齊士亦拒絕降薪離隊，若果國米買斷山齊士的話，需要曼聯補貼人工。因此，兩間球會同意這次租借協議中並不包括買斷條款。

山齊士加盟曼聯後的表現飽受爭議，例如他常常受傷。（Getty Images/資料圖片）

山齊士外借期間的人工安排方面，《BBC》稱國米願意支付每周15萬鎊，餘額則由曼聯負責，至於英國《衛報》則表示國米願承擔其中17.5萬鎊周薪。從這兩間傳媒的報道，曼聯都需要支付山齊士逾半的人工。

自從2018年初從阿仙奴加盟以來，山齊士在曼聯的表現一直未如理想，45次上陣僅入5球，而只計英超的話，他為曼聯32次上陣入3球。雖然曼聯已經出售了盧卡古，但領隊蘇斯克查亦希望送走山齊士，他寧願給予小將格連活特更多出場機會。