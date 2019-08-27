【英超】勞基梳爾拉傷大腿或休息1個月　水晶宮發文諷刺楊格

曼聯上仗在主場被水晶宮絕殺，吃下今季聯賽首場敗仗，而因傷被換出的勞基梳爾，觸傷大腿需要休息5星期。在該仗入替梳爾的艾舒利楊格，防守水晶宮的韋費特沙夏時十分吃力，而水晶宮更在Twitter上載片段嘲諷楊格，但水晶宮的安祖斯唐辛，卻為楊格抱不平，表示應該尊重楊格。

曼聯正選左閘勞基梳爾（Luke Shaw）在鬥水晶宮一仗中，戰至上半場34分鐘受傷退下火線，由艾舒利楊格（Ashley Young）入替。根據不少英國傳媒的報道指，該名24歲的英格蘭左閘球員因大腿受傷，而需要休息4至5個星期，意味他或錯過在10月1日對阿仙奴的大戰。

楊格在上半場入替因傷退下火線的梳爾。（路透社）

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+ 3 + 2

後備入替的楊格，在看管水晶宮的韋費特沙夏時略感吃力。沙夏其中一次右路突破，多次假動作及轉方向，楊格無從招架，一度跌倒，但最終及時封走沙夏的傳中球。水晶宮在官方Twitter中，將這段片段剪輯後上載，並配以「沙夏使楊格跳舞」（Wilf had him dancing.），諷刺楊格未能防守沙夏。

🕺 Wilf had him dancing.#CPFC pic.twitter.com/gUYjaZ8X0S — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 2019年8月26日

梳爾在上半場多次與沙夏短兵相接。（路透社）

唐辛不滿球隊Twitter嘲諷楊格，並為楊格抱不平。（Twitter截圖）

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不過，水晶宮翼鋒安祖斯唐辛（Andros Townsend）對球會這則帖文甚感不滿，他在轉發時表示，應該向楊格報以尊重，而非在他的傷口上撤鹽，「一名34歲的前翼鋒球員，面對聯賽其中一名最佳的翼鋒，雖然楊格未能立即攔截成功，但他最後仍擋出沙夏的傳中球，所以我應該給予他掌聲，而不是取笑他」。

水晶宮的官方Twitter不時「抽水」，正如他們在擊敗曼聯後，轉發曼聯的早前諷刺車路士的帖文，表示他們亦希望再與曼聯交手，此發文令不少網民大呼過癮。

楊格頂替梳爾鎮守左路面對沙夏，雖然技術及體能不及對方，但仍多次努力防守。（路透社）