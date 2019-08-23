【英超】林柏特Vs碧咸！哈利列納稱韋斯咸青訓更勝曼聯「92班」

曾執教多支英超球隊的哈利列納（Harry Redknapp）認為，韋斯咸的青訓水平比曼聯著名的「92班」還要強。他假設當年韋斯咸沒有將林柏特、祖高爾、里奧費迪南等放走，他能夠帶領「槌仔幫」贏得英超冠軍。

72歲的哈利列納執教過多支英超球隊，包括樸茨茅夫、修咸頓、熱刺及昆士柏流浪，而在1994到2001年間，他長期執掌韋斯咸。哈利列納認為韋斯咸在90年代末到千禧年初的青訓人才輩出，實力說不定比曼聯的「92班」還要強。

哈利列納自從2017年教伯翰後，至今沒有再教波。（Getty Images/資料圖片）

韋斯咸青訓六子（按圖放大）：

+ 2

曼聯「92班」六子（按圖放大）：

+ 2

哈利列納說：「人們常常提及曼聯製造了『92班』，但他們的實力絕不比我們韋斯咸出品的6名球員強。如果你將兩隊人6對6作比較，曼聯沒有佔優。」他逐個提及6名韋斯咸青訓名將：「費迪南贏得冠軍，林柏特、祖高爾及卡域克也是贏盡所有錦標。之後我們還有格連莊臣，他贏過英超，而迪科爾亦有一個成功的球員生涯。」

哈利列納帶領韋斯咸7年間只贏過圖圖盃，而他執教生涯最成功的是，幫助樸茨茅夫在07/08球季贏得英足總盃，而在08/09球季亦曾帶領熱刺得到英聯賽盃亞軍。

哈利列納曾長期執教韋斯咸。（Getty Images/資料圖片）

他認為如果韋斯咸當年留得住那班新星，他可以帶領球隊贏冠軍。他說：「如果我們留得住這班小將，代表我們一隊入面有6位英格蘭國腳。這就是我們跟曼聯的分別所在，曼聯留得住他們的年輕人，令他們成為一支優秀的球隊。如果我留得住那6名球員，我肯定我們可以贏英超冠軍。」