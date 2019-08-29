【英甲】保頓賣盤成功　免被踢出職業聯賽　由-11分起爭取護級

恭喜保頓！這支英甲球隊昨晚宣布賣盤成功，不用擔心被踢出職業聯賽。

保頓在英國時間昨晚（8月28日）在官網公布這個消息，Football Ventures (Whites) Limited收購保頓的交易已經完成。其中一名破產管理人保羅艾普頓（Paul Appleton）說：「這是我參與過其中一宗最複雜的項目，但我很高興宣布，我們終於就出售保頓跟Football Ventures達成滿意的協議。」

保頓球迷日前到主場外請願，希望有財團救救球會。（路透社）

因為財政困難並陷破產邊緣，保頓今季已被英甲扣12分。英格蘭聯賽會前日更發出最後通牒，如果保頓未能在14日內解決財政問題，找到新買家，將會步貝利的後塵被踢出職業聯賽。幸好，保頓翌日即解決了問題，不用擔心被踢出聯賽。

保羅艾普頓在聲明中說：「我十分同情每個球員、職員及球迷，就算球會到清盤的邊緣，他們仍然站在球會身邊。我很高興，他們的忠誠、奉獻及耐心終於得到回報了。」他還多謝聯賽及英格蘭職業球員協會幫忙，促成這宗交易。

保頓的賣盤交易完成，逃過一劫，暫可留在英甲。（路透社）

保羅艾普頓最後說：「現在將會有一個新的開始。我對新班主有信心，他們能夠為球迷及社區的利益去營運球會。對於每個球迷過去所承受的一切，他們值得擁有更多。」

儘管賣盤成功，不用擔心被聯賽除名，但保頓百廢待興，如今球隊只餘5名一隊非門將球員，要靠青年軍擔大旗；主帥柏京臣（Phil Parkinson）執教保頓3年後，在上周四請辭。

無帥之師保頓上周末聯賽，主場遭葉士域治大炒5：0，今季各項賽事未嘗一勝。保頓因為被扣12分，今季聯賽1和4負，僅得1分，故現以-11分包尾，下場聯賽會作客基寧咸。

至於昨日被踢出英甲的貝利亦在社交網站留言，恭喜保頓逃出生天，「所有支持貝利的人，都為保頓的球迷、職員及球員感到高興，因為保頓的賣盤成功了。」

貝利回應保頓留言，恭喜對方逃過一劫。（Twitter截圖）