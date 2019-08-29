【美網】費達拿繼續慢熱　先輸一盤反勝闖第3圈

繼首圈贏拿高爾，費達拿在昨日的美網男單次圈面對祖森賀，也是在先失一盤之下以3：1反勝對手晉級。這名38歲的3號種子賽後表示，也不理解比賽慢熱的原因，只會繼續做好自己。

在當地時間昨日（8月28日）的美網男單次圈，費達拿（Roger Federer）面對世界排名99位的波斯尼亞球手祖森賀（Damir Dzumhur）。與首圈贏拿高爾（Sumit Nagal）的戰情相似，費達拿入局慢，今場更被對手連破兩次發球局，首盤一度大幅落後0：4。雖然費達拿在第5局反撲破發，但都以3：6失了首盤。費達拿首盤17次無壓力下犯錯。

祖森賀在首盤一度領先4：0。（美聯社）

在第2盤，費達拿的表現回到正軌，這盤的第一球發球得分率高達93%，他兩次打破祖森賀的發球局，並且全部保發，以6：2追平盤數1：1。在之後兩盤，費達拿十分穩定，保住所有發球局之餘，每盤各一次破發，連贏6：3及6：4，以盤數3：1反勝祖森賀晉級，第19次打入美網第3圈。

費達拿第100場美網比賽，順利贏波晉級。（美聯社）

+ 3 + 2

在這場職業生涯第100場的美網比賽，費達拿開出16次Aces，是對手的8倍。他有4次雙錯誤，是對手的一半，他全場45次無壓力下犯錯。費達拿是第一位在三項不同大滿貫各打了至少100場單打的男球手，他在澳網出戰111場及在溫網打了114場。

費達拿賽後表示，不解連續兩場慢熱的原因，他說：「兩個對手的表現都在我意料之中，我很清楚拿高爾會怎樣應付我，也清楚祖森賀的，但我沒有想過自己出現15到20個無壓力下犯錯，基本上整盤也是這樣，結果就輸了。他們一開始就準備就緒，而我明顯地要比初段打得更好。」

費達拿完場後與祖森賀握手。（美聯社）

這名5屆美網得主表示，除了在熱身及心理上做足準備、不輕視對手，也沒有其他更好的辦法，他會繼續為每場做好準備。他說：「連續兩場發生這種情況，的確有點令人懊惱，尤其是我發揮的水平很差，出現了很多失誤，彷彿失去了衝勁。我能夠做的只有打得更好，這是前進的好方法。我要從中找一些正面的東西，每次我先輸一盤的時候，我之後總會打得更好，這是一件好事。」

至於男單頭號種子祖高域（Novak Djokovic）亦在次圈順利晉級，他以6：4、7：6及6：1直落3盤輕取阿根廷球手倫迪路（Juan Ignacio Londero）。

頭號種子祖高域在次圈直落3盤晉級。（美聯社）

另外，威廉絲姐妹在女單次圈命途各異，姐姐維納絲威廉絲（Venus Williams）直落兩盤4：6不敵5號種子、烏克蘭球手絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）；8號種子的莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）面對同胞麥娜莉（Catherine McNally）先輸一盤5：7，但之後連贏6：3及6：2，以盤數2：1晉級。