【歐聯】哪一隊入「死亡之組」開心到笑？網民：他們已經開始數錢

歐洲足協昨晚舉行歐聯分組賽抽籤，巴塞隆拿、多蒙特、國際米蘭及布拉格斯拉維亞被編入F組。由於巴塞、多蒙特及國米皆是強隊，所以這一組被外界視為「死亡之組」。或者這3隊都不太滿意抽籤，但被視為陪跑分子的布拉格斯拉維亞就肯定很高興，因為他們在代表得悉結果後，在抽籤現場一笑再笑，完全忍不住開心的心情。

在歐洲時間昨晚（8月29日），歐洲足協在摩納哥舉行歐聯分組賽抽籤，抽完頭3檔的球隊後，巴塞隆拿、多蒙特、國際米蘭被編入F組，相信任何一支第4檔球隊入F組都會成為炮灰。

歐聯分組賽昨晚抽籤。（視覺中國）

抽籤嘉賓施治將布拉格斯拉維亞抽入F組，相信這支捷克球隊在今屆分組賽都難有作為了。鏡頭一轉，影住布拉格斯拉維亞在抽籤現場的代表，他們並沒有一臉死灰，反而笑了！

抽籤嘉賓施治將布拉格斯拉維亞抽入F組。（網上片段截圖）

是不是苦笑？

明顯不是！布拉格斯拉維亞的代表簡直將「開心」兩個字寫在臉上，怎樣都按捺不住心中的興奮，就連合上眼都忍不住笑出來。

布拉格斯拉維亞代表極開心（按圖放大）：

從實力上計，布拉格斯拉維亞在F組恐怕一勝難求，包尾機會極大，為何他們會那麼開心？這段布拉格斯拉維亞代表的抽籤反應片段在網上廣傳，網民亦很快道出了笑容背後的理由，有人留言：「他們已經開始數入場門票的錢。」很多網民都有同感：「相信所有主場門票會在一分鐘內沽清。」

亦有網民表示，反正布拉格斯拉維亞入任何一組都難以出線，倒不如就入「死亡之組」輸得轟轟烈烈，讓主場球迷看到頂級球隊的風采。有人留言：「老實講，這是他們的上上籤。他們是歐聯32強其中最弱的一隊，本身都不會期望晉級，所以抽中對世界最強的球隊，是對他們球隊及球迷最好的選擇。」

另外，有心水清的球迷表示，捷克名宿施治本身是柏辛域陀尼亞青訓，踢布拉格斯巴達成名，如今就將布拉格斯拉維亞抽入「死亡之組」。

布拉格斯拉維亞代表在抽籤後的搞笑反應：