【夏天行山路線】青欣山飽覽青馬大橋日落靚景　短途兼輕鬆易行！

今個暑假很快又過，但是雨季仍然未過，近來時晴時雨，令到好多山友都不知好不好去登高。話說早前有一天日間，傾盆大雨，怎料下午又突然之間天氣轉晴，小編二話不說即刻衝上去青欣山拍低日落美景，順便介紹這條簡單行山路線。

青欣山日落靚景（小牛牛授權使用）

路線：涌美路>青康路>青衣西路>青衣自然教育徑>青欣山>1號觀景亭 沿路折返共6公里，需時一小時左右

當日下午5點幾，天氣突然轉晴，立即起行上青欣山，涌美路起步，一路行斜坡上，轉了幾個街口，很快就到達青衣自然教育徑入口。整條山徑都是石屎路，不穿行山鞋都無問題。沿石徑一直走，行了大約10分鐘左右，轉右手面上石級，開始登上山徑，又行多10分鐘左右，回頭一望，可以望到青衣各大小屋苑，景觀十分開揚。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清沿途風景、設施▼

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再上多幾段石級，有一座小亭，除了可以坐下來乘涼之外，這裏還可以望到青衣油庫，遠方尚有馬灣、汲水門大橋，好靚喔！影了兩張相之後繼續上，終於到達1號觀景亭，這個位置可以飽覽整條青馬大橋以及汲水門大橋，有好多郵輪穿梭，更有飛機上上落落，差不多每一分鐘都有飛機飛過。在這裏看到飛機穿梭，就知道香港國際機場繁忙的原因！

嘩！Magic hour到了，夕陽餘暉，美景醉人，心裡頓時哼起~「夕陽醉了，落霞醉了.......」 影了多張相之後，天色漸暗，又是回家的時候了。沿途折返，完成今次行程。這條路線好適合一家大細同行（記得做足防蚊措施），簡單易行、景觀優美。

按圖看清沿途風景、設施▼

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注意事項： ~沿途沒有補給請帶備足夠食水 ~愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走 ~ 此區域鄰近機場，切勿駕駛航拍機拍攝，避免觸犯法例 ~ 最近登革熱鬧得熱哄哄，記得做足防蚊措施

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】