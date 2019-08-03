【夏天行山懶人包】計劃路線留意天氣避免意外　安全落山最重要

夏天行山，天氣好時「同陽光玩遊戲」，往往可以避過春天的霧氣，拍下藍天白雲的景色。不過香港夏天炎熱，有機會在風雲變色下面對高溫、驟雨、雷暴等突發情況。行山人士應做足準備，以免自己及同行人士中暑、熱衰竭、體溫過低等，全身而退才是行山的首要目標。

【夏天行山】常見意外處理 詳解中暑、熱衰竭症狀分辨及急救方法

重點︰熱衰竭及中暑兩種熱病原理、分辨徵狀及處理方法

夏天行山，高溫是一大敵人。熱衰竭及中暑是常見病情，你能分辨兩個病徵嗎？又知道如何處理？香港岳峰攀石會山藝教練梁百衡提醒行山人士，無論如何都一定要照顧不適的隊友，不要讓他獨處。遊人要帶備及定期補充水分，也要注意自己身體狀況。

行山時應照顧同行的人。（01製圖）

【夏天行山】預防遠足中暑 由路線策劃做起 準備充足裝備

重點︰了解天氣 小心計劃行程

香港夏天變幻莫測，局部地區驟雨、酷熱天氣警告十分常見。計劃行山前，應先了解當日天氣。對氣溫、暑熱指數、濕度、紫外線指數必須有基本了解、衛星雲圖、雷達、閃電同樣重要。若想欣賞日落，就要留意日落時間，預早半小時左右落山。例如7時15分日落，便可考慮在6時45分前開始動身下山。如果打算摸黑下山，請準備電筒或頭燈等照明工具。

計劃路線時，可選擇撤離點較多的路線，或選擇多樹蔭、路程較短路線。如果行山前想了解天氣，請到天文台網站或手機應用程式查詢：

香港天文台官網

android下載天文台程式

App store下載天文台程式

在路線計劃上，可以選擇一些多樹蔭的路線，避免暴曬。（資料圖片）

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

【夏天行山】炎熱天氣下都可能體溫過低 淋雨濕身後注意事項

重點︰夏天如何防止體溫過低？

夏天予人濕熱的印象，但在山上卻有機會因種種原因而體溫過低。遊人可做好準備，例如帶備防水雨具，以防水袋裝住後備衣物。

【夏天行山】近年至少兩宗被雷擊致死 遇雷暴應盡快離開高原山脊

重點︰如何應對雷擊？

根據香港天文台，4至9月平均每個月錄得5宗雷暴，而且大雨、閃電及狂風往往與雷暴一同發生，會對未能及時下山的人造成嚴重威脅。夏天行山前，先要留意天文台的雷暴警告及閃電預報，應盡快離開山頂及山脊位置。

在夏天，有人覺得行澗會較涼快。（資料圖片）

【夏天行山】行澗比行山危險 暴雨後切勿入澗

重點︰避開山洪暴發 量力而為最重要

夏天汗如雨下，有行山人士會選擇行澗，但危險比行山更高。山澗遇險時相對難拯救，因此必須注意。

夏天可以選擇到由龍虎山行上盧吉道。（01美術製圖）

【夏天行山路線】香港大學經龍虎山上山頂 多樹蔭又多消暑位

如果要找多樹蔭、撤離點多、風景又漂亮的行山路線，可選香港大學起步，經龍虎山到盧吉道看維港兩岸美景。整段6公里的路程大約行3小時，上升約400米，難度不高，沿途有洗手間。

南朗山行山路線，日落時遠方有南丫島襯托。（01美術製圖）

【黃竹坑行山路線】上南朗山俯瞰海洋公園 睇香港仔避風塘日落

想在山上感受海洋公園的氣氛？由黃竹坑站起步的南朗山或可滿足到你。大部分是馬路或石屎路，3個小時來回，體力付出約1.5星，適合在夏天行的短線行山之選。

魔鬼山行山路線，難度不高。（01美術製圖）

【將軍澳行山路線】油塘經衛奕信徑輕鬆行魔鬼山 坐看風起雲湧時

住在油塘、將軍澳的，不妨抽兩小時到魔鬼山，既可親身接觸歌賦炮台、魔鬼山棱堡等古蹟，相約老友、一家大細亦非常適合。魔鬼山的日落，總是與別不同。