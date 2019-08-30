【歐洲足協頒獎禮】冇獎C朗坐足全場　與美斯老友鬼鬼約食飯

在昨晚歐洲足協的年度頒獎禮上，入圍最佳男子球員前3名的C朗拿度盛裝出席，與美斯及華基爾雲迪積克同坐前排。雖然C朗在頒獎禮上顆粒無收，但沒有黑面，反而常與美斯交頭接耳，十分愉快。他認為多年來跟美斯稱霸球壇是十分難得，還笑言希望可以跟美斯「撐枱腳」食晚餐。

C朗過往多次缺席他沒有得獎的頒獎禮，被外界批評他不尊重大會，但在當地時間昨晚（8月29日）的歐洲足協的年度頒獎禮，幾可肯定自己顆粒無收之下，C朗盛裝到場。

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C朗入圍歐洲足協上季最佳男子球員最後3強，所以跟美斯及華基爾雲迪積克同坐前排。C朗昨晚坐足全場，因為雲迪積克最終贏得殊榮，而在歐聯上季最佳前鋒中，C朗則不敵美斯。過往做慣頒獎台上的主角，昨晚C朗成為在台下拍掌的觀眾。

在頒獎禮上，C朗及美斯常常交頭接耳。（視覺中國）

美斯擊敗C朗贏得上屆歐聯最佳前鋒。（路透社）

雖然沒有獎，但C朗昨晚過得很開心，與身邊的美斯「雞啄唔斷」，兩人時常交頭接耳。在頒獎禮上的訪問，C朗與美斯一同接受女主持的提問，這名34歲葡萄牙球星再約美斯食飯，他說：「當然，大家都知我們關係很好，但還未一起食過晚飯，我希望未來可以。」說罷，全場掌聲雷動。

C朗很希望跟美斯一起食晚飯，不知兩人幾時約到？（網上片段截圖）

由2007起，美斯及C朗就開始成為球壇頒獎禮上的常客，有段長時間，他們壟斷了各個球壇個人獎項，兩人各贏得5次金球獎。C朗十分珍惜與美斯稱霸球壇的歲月，他說：「我們一起分享這個舞台15年，就是我跟他。我不知球壇之前有沒有出現過，兩個球員壟斷了頒獎禮的舞台，所以真的不容易。」

在頒獎禮上，女主持訪問美斯及C朗。（網上片段截圖）

C朗強調，兩人的競爭令彼此不斷進步。去年由皇家馬德里轉投祖雲達斯的C朗說：「我懷念在西班牙比賽的日子，跟他的每一次交手。他推動我進步，也同時我也令他進步。很自豪成為足球歷史的一部分，當然他（美斯）也是。」

在訪問中，兩人多次有眼神交流的對望，不時大笑。被問到退役時，C朗覺得狀態還很好，他說：「我希望下年、後年、再後年繼續出席這個頒獎禮。不喜歡我的人，將會再在這個台上再見到我。」

在訪問時，美斯及C朗時有對望。（網上片段截圖）

美斯及C朗接受訪問片段：

除了想約美斯晚飯外，C朗似乎還想約前曼聯隊友艾拉午飯。艾拉在Twitter上表示，C朗問他會否來吃午飯，而艾拉則回覆：「多謝你，我已經退役，不需要再上訓練課。」艾拉還加上笑喊的表情符號。

來龍去脈可參看：如果C朗邀請你去佢屋企食飯 前曼聯隊友：一定要拒絕