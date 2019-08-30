【歐洲足協頒獎禮】簡東拿獲獎哲學家上身　發言嚇呆美斯C朗

在歐洲足協的年度頒獎禮中，歐洲足協主席獎本身是個「豬肉獎」，但因為得獎者是簡東拿，還有他那番令人摸不着頭腦的得獎感受，引起球迷的關注。大家都在研究，究竟簡東拿想說什麼？

歐洲足協主席施費連（Aleksander Čeferin）讚揚簡東拿：「這個獎不但表揚他曾經是高水平的職業球員，還是對他個人的嘉許及尊重。他是個拒絕妥協、堅持信念的人。他會說出心中的想法，並且全心全意去支持自己所相信的理念。」

曼聯名宿簡東拿昨晚出席歐洲足協頒獎禮。（視覺中國）

簡東拿昨晚出席頒獎禮的衣著亦甚有個人特色，他沒有穿西裝褸，只穿了一件紅色的恤衫，沒有扣上最頂的鈕扣。他戴上一頂灰色的「賊仔帽」，配上濃密的鬍子，霸氣外露。

簡東拿獲獎後，在台上致辭，他說：「天神掌握着我們的命運，正像頑童捉飛蟲一樣，為了娛樂消遣的緣故而把我們殺害。」這句是莎士比亞悲劇《李爾王》中，第四幕第一場的台辭，由葛羅斯特伯爵所說。

簡東拿獲獎，上台致辭。（路透社）

哲學家上身的簡東拿續說：「很快，科學不但能夠減慢細胞的老化，還能夠修補細胞，令我們得到永生。只有意外、罪行及戰爭可以殺害我們，但不幸的是，罪行及戰爭的數目以倍數上升。」

最後，簡東拿說：「我愛足球，多謝大家。」

簡東拿上台發言時，美斯及C朗的反應。（網上片段截圖）

簡東拿這番話令現場觀眾摸不着頭腦，英格蘭名宿奧雲在Twitter上說：「這是我聽過最奇怪的演說。」另一名任職評述員的英格蘭名宿加歷查也留言：「太離奇了！太驚人了！沒有人知道應該說什麼或者做什麼！」

簡東拿並非首次哲學家上身，在1995年，他在曼聯對水晶宮的比賽飛鏟球迷後，曾經在記者會上說：「海鷗跟住拖網漁船，因為牠們以為漁船會將沙甸魚扔落海。」

奧雲及加歷查同樣覺得簡東拿的演講很奇怪。（Twitter截圖）

簡東拿獲獎及發言片段：