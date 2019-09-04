【意甲】祖雲達斯快速反擊入球　34歲C朗高速策應box to box

祖雲達斯上場聯賽主場以4：3贏拿玻里，最多人討論的是丹尼路雷斯為祖記開紀錄的攻勢，但重點並非入球或者助攻球員，而是C朗拿度。在這次快速反擊中，34歲的C朗在10秒之內，便由自己的禁區，跑到對手的禁區，令網民讚嘆他老而彌堅！w

上場意甲，祖記贏拿玻里4：3，巴西後衛丹尼路雷斯在16分鐘開紀錄。當時拿玻里角球攻勢被解圍，丹尼路雷斯截到後傳予杜格拉斯哥斯達打反擊。哥斯達在左路引球推進，丹尼路雷斯走中路，至於C朗亦馬上在禁區頂起跑，在右路奔上前場。

在祖記的快速反擊中，C朗由自己禁區起步。（Twitter圖片）

C朗高速推進逐格睇（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

哥斯達、丹尼路及C朗三箭齊發，高速奔襲至對方半場，其中C朗在10秒內便由自己的禁區頂，跑到去拿玻里的禁區。最後，C朗成為這個入球最近的觀眾，因為哥斯達傳予丹尼路射入。這幾天，這個入球片段在網上廣傳，但大家留意的地方是C朗的速度，更傳C朗用了10秒就跑完92米，時速33.12公里。

34歲的C朗在快速反擊中跑到最前，引起網民討論。（Getty Images）

網民紛紛讚嘆C朗的速度，想不到他34歲之齡，尚能有此體能，跑得比28歲的丹尼路還快一點。不過，亦有心水清的網民認為，92米的距離有點誇張，因為兩個大禁區之間的距離約72米，就算C朗不是全程跑直線，都應該沒有92米那麼多。

無論是跑92米，還是72米，C朗在這次快速反擊中展現的速度及態度，都是值得欽佩。