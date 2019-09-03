【足球】C朗第10次榮獲葡萄牙足球先生　恩師費格遜拍片祝賀

祖雲達斯球星C朗拿度昨日到里斯本出席頒獎禮，獲頒葡萄牙足球先生，第10度得獎。C朗的恩師、前曼聯領隊費格遜拍片祝賀，表示很榮幸與C朗認識及合作，並見證他的進步。

34歲的C朗職業生涯第10次成為葡萄牙足球先生。C朗擊敗了今夏標王祖奧菲歷斯、貝拿度施華、魯賓尼維斯及波基斯費南迪斯。由2007年後，12屆葡萄牙足球先生中，C朗贏得10屆，只有2010年及2014年無法得獎，這兩年的得獎者分別是森馬奧沙保沙及比比。

C朗（左）與威廉卡維奴合照。（Getty Images）

別出心裁地，大會找前曼聯領隊費格遜拍了一段片，恭喜C朗得獎。這名已經退休的C朗恩師說：「恭喜你獲得這項榮譽，在葡萄牙度過一個美好的晚上。很抱歉地，我不能親自到場祝賀你。我記得你還是個小伙子時，只是17歲，來到曼聯。之後，你不但證明了自己是個男子漢，還是一個優秀的運動員。」

C朗在2003年加盟曼聯，獲費格遜悉心栽培，最後成長為世界級球星。77歲的費格遜續說：「我想跟你、你的母親、家人及孩子說，你做得非常好！我感到十分榮幸，可以認識到你，跟你合作，還見證到你一直以來的進步。祝你好運，好好享受這個晚上，做得好！」

貝拿度施華（左起）、連拿度辛捷士、祖達及魯賓尼維斯一同出席頒獎禮。（Getty Images）

在同一個頒獎禮上，賓菲加教練拿治（Bruno Lage）贏得最佳男足主帥，賓菲加就贏得最佳男子隊伍。在士砵亭出身的C朗也不禁說：「雖然我幫不到什麼，但值得一提的是，士砵亭值得贏一些獎項。期望下次吧！」

另外，國際足協日前宣布，C朗入圍世界足球先生最後三強，另外兩人是華基爾雲迪積克及美斯，到9月23日的頒獎禮上，會公布最後得獎者。在早前的歐洲足協頒獎禮，雲迪積克擊敗美斯及C朗贏得歐洲足協上季最佳球員。

費格遜拍片祝賀C朗。（網上短片截圖）

費格遜祝賀C朗片段：