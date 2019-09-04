內地《環球時報》稱，利物浦認為其香港官方球迷會（Liverpool OLSC HKSAR Branch）針對警察會員的聲明違反球會政策，已要求球迷會刪除。香港利物浦官方球迷會在Facebook上確認這個消息，但不同意刪除聲明，會向球會解釋發聲明的原因。

內地傳媒報道，英超球會利物浦昨日（9月3日）回應《環球時報》記者，指「其香港官方球迷會發佈的一則攻擊港警會員的聲明違反了俱樂部（球會）的政策，已要求香港球迷會移除相關聲明」。

今早環球網體育版以「利物浦：香港球迷會違規」為頭條。（環球網截圖）

香港利物浦官方球迷會昨晚在Facebook專頁證實：「我們確認收到英國利物浦球會通知，認為我們該段聲明有違球迷會守則，要求我們刪除。」不過，他們拒絕刪除聲明，「我們尊重球會政策，但我們不同意刪去聲明，現正向球會解釋該段聲明意義。球迷會願意承擔一切後果，嚴重將會引致本會被除去官方資格」。

香港利物浦官方球迷會昨晚確認，利物浦要求他們刪除聲明。（香港利物浦官方球迷會Facebook截圖）

多名香港利物浦官方球迷會的幹事周日（9月1日）在官方Facebook以個人名義發聲明，不滿香港警察濫權，聲明中稱：「在此我以個人名義奉勸各位有良知嘅利物浦球迷，對得住96位在天之靈，恥與黑警為伍，政治不政治都好， #黑白是良知，所有作為警察嘅會員，你哋應該要離開嘅唔係利迷，而係一個對人民濫權嘅機構。正義或許會遲來，但永遠會得到彰顯。」

香港利物浦官方球迷會的幹事日前以個人名義發聲明，控訴警察濫權。（香港利物浦官方球迷會Facebook截圖）