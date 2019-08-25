【英超】沙拿神預言成真　利物浦主場挫阿仙奴　獨佔榜首兼創紀錄

英超第二輪已上演「榜首大戰」，賽前列第一位的利物浦在晏菲路主場出擊，迎戰同樣首兩輪全勝的阿仙奴。紅軍延續在主場的強勢，3：1擊敗兵工廠獲勝，成為唯一一支首3輪全勝的英超球隊，穩坐榜首，亦創下隊史英超連勝紀錄。 大衛雷斯侵犯穆罕默德沙拿而出現的12碼，令埃及之王的「神預言」成真，但阿仙奴將帥對此心有不甘。

隨車路士、曼城、熱刺及曼聯在首兩輪聯賽均有失分，利物浦及阿仙奴今晨對賽前，已是英超唯二兩輪全勝的球隊，紅軍憑較佳得失球差排第一位。面對鋒力極強、且有主場之利的利物浦，艾馬利排出4-3-1-2陣式，上半場大部份時間屯重兵在己方防守半場，實行先穩守而後突擊，儘管早段有過不少入球機會，但中場及後防長時間嚴重受壓，終在41分鐘遭紅軍以一記角球打開紀錄，亞歷山大阿諾操刀彎向門前，祖爾麥迪比把握雲迪積克與柏柏斯達夫普路斯糾纏時製造的混亂，將皮球頂入網窩，打開紀錄。

利物浦對阿仙奴，祖爾麥迪比頂入角球為紅軍先開紀錄。（Getty Images）

最惹起話題的一幕出現在換邊之後，穆罕默德沙拿接應羅拔圖法明奴直傳闖入禁區，大衛雷斯牢牢拉住沙拿的球衣阻其前進，縱使後者未有倒地，球證安東尼泰萊仍直指十二碼點，「埃及之王」親自操刀一射入網，這位上季英超神射手在59分鐘上演絕妙的個人表演，在右路突破殺入禁區即起腳射入遠柱，令阿仙奴縱在末段有後備入替的盧卡斯托拉拿扳回一球，仍為時已晚，紅軍3：1獲勝後以9分獨佔榜首，在英超12場連勝亦刷新隊史紀錄，並在主場達到連續31場不敗。

大衛雷斯（右）拉扯沙拿（左）球衣遭罰十二碼。（Getty Images）

雷斯遭嘲諷為車路士特務 堅稱未有用力拉扯沙拿



今夏由車路士加盟阿仙奴的大衛雷斯，因「抆衫事件」輸十二碼且吃下一面黃牌，場面化成各地漫畫家的題材，更引來車路士球迷嘲笑他是「車路士派到阿仙奴的特務雷斯」，他亦顯得心有不甘，賽後直言自己遭VAR（影像助理裁判）「誤解」：「我覺得如果因拉扯對手球衣，而影響他去追波的動作，那就可以是十二碼……但沙拿說他根本感覺不到我碰到他，所以他沒有倒地。」



這名巴西中堅進一步為自己辯護道：「透過VAR，根本不會知道我用了多少力，球證只看到我扯住球衣所住判罰十二碼。我不會投訴，但我的觀點就是如此，沙拿是我的朋友，而他說他沒有感覺到我拉扯他，無奈足球就是如此。」

沙拿不單射入十二碼，更以一記華麗的個人入球鎖定勝局。（Getty Images）

按圖觀看利物浦對阿仙奴精彩場面：

+ 9 + 8 + 7

沙拿曾預言VAR對自己有利



阿仙奴主帥艾馬利亦對於這記十二碼頗有意見：「那記十二碼對這場比賽影響很大，若球證覺得（雷斯）是抓住了（沙拿），我不覺得這動作足夠被罰。輸了這樣的一球很令人失望，我們上半場表現很不錯，有幾個入球機會。」



事實上，穆罕默德沙拿上周談及英超引入VAR時，曾作出一個預言：「若要說英超起用VAR的影響，那就是我會獲得更多十二碼，等着看吧！」他所指的，大概是認為過去自己多次在禁區內受侵犯，都未獲球證判十二碼，人稱「埃及之王」的他，似乎預言成真。