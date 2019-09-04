【世界盃外圍賽】「柬埔寨C朗」落選大軍名單　隊長豪言創造驚喜

世界盃亞洲區外圍賽次圈明日（5日）展開，港隊將作客柬埔寨金邊奧林匹克球場，進行C組首場分組賽。身於第五檔次的柬埔寨，世界排名較港足低31位，原先已被外界看低一線。不過，球隊仍決意放棄徵召當家球星級射手，背後原因是甚麼？ 香港01記者袁志浩 柬埔寨金邊直擊

港足首戰對手柬埔寨去年8月起由前日本國腳本田圭佑執教，惟本田因教練牌照未達國家隊主教練要求，柬埔寨名義上由阿根廷籍菲歷斯擔任主教練。本田上任後戰績平平，目前錄得3戰1和6負。雖然他能帶領球隊兩勝巴基斯坦，晉身世界盃亞洲區外圍賽次圈，惟近期柬埔寨公布9月出戰世盃外的大軍名單之中，當地人氣球星帆榙納加（Chan Vathanaka）竟意外落選，激發球迷及傳媒猛烈批評。

本田圭佑擔任柬埔寨領隊後成績一般。（Getty Images）

人氣球星擁獨有稱號 曾當選7月聯賽最佳球員

25歲的帆榙納加（Chan Vathanaka）以穿起11號球衣聞名，在國內有「CV11」的稱號，在球迷心目中猶如「柬埔寨C朗」，在網上能看見當地人經常將兩者入球片段作比較。此子曾外流至日丙、馬來西亞球隊彭亨及PKNS，今年回流效力柬埔寨頂級聯賽球隊萬吉吳哥（Boeung Ket FC），7月時更當選聯賽每月最佳球員，狀態無容置疑。加上另外兩位主力球員烏當（Prak Mony Udom），跟馬來西亞登嘉樓中場賓恩（Thierry Chantha Bin）同告落選，柬埔寨陣中僅以多位23歲以下球員組成，引起外界質疑球隊決定。

帆榙納加（Chan Vathanaka）在國內人氣好比C朗拿度，惟這次卻爆冷落選世盃外名單。（圖片來源：CFF）

菲歷斯（左二）於記者會前跟港足主帥麥柏倫（右二）先禮後兵。（袁志浩攝）

主帥強調團隊精神：11個C朗也沒用

縱使主教練菲歷斯早前已召開記者會交代選兵原因，這位阿根廷籍教練今日在賽前記者會上，依然遭傳媒連番質問。菲歷斯曾解釋指，陣中即使擁有11名C朗也無法取勝，今日他再次強調球星並非代表一切，似乎暗諷帆榙納加出現紀律問題。他說：「我們考慮所有球員，他們在場內及場外的表現。我們首要條件是選擇一些有熱情、有承擔的球員，而現時大軍名單中每位球員都符合要求。」菲歷斯表示明白球迷們的情緒，但重申現有球員仍會全力以赴地為當地人送上歡樂，因此希望球迷繼續入場享受球賽，「球衣上的顏色、國旗，比任何事更重要。」

柬埔寨國家隊重用青球員，守將兼隊長維素爾(Soeuy Visal)年僅24歲，已曾代表國家隊出戰近50場賽事。（袁志浩攝）

港隊體形佔優 柬埔寨拒改變踢法

談及港足，菲歷斯坦言有留意球隊由新教練接手不久，形容港隊對柬埔寨而言，是支強壯且具競爭力的隊伍。他指：「從新帥領軍首場可見，他希望嘗試一些有趣的戰術；港隊部份球員都很有技術及潛質，尤其是體形上佔優，我們會盡力將此劣勢減低。」

菲歷斯稱無論對手如何，柬埔寨仍會堅持踢出其控球在腳的風格，在港隊身上力爭分數。而柬埔寨隊長維素爾(Soeuy Visal)，更豪言要帶給柬埔寨人驚喜，「向所有球迷證明，柬埔寨足球向前走，讓大家看見我們的水平。」