【世界盃外圍賽】伊朗再申中立場對香港　溫達倫：料今日有結果

香港將會在9月10日，於世界盃亞洲區外圍賽C組第2戰主場迎戰伊朗。今日凌晨傳出伊朗認為香港近日情況混亂，已向國際足協申請調遷中立場作賽，消息獲足總行政總裁溫達倫確認，且伊朗已是第2度申請。

今晨多個德國傳媒引述《德國通訊社》再引述伊朗國營新聞社《伊朗共和通訊社》（IRNA），指由於近日香港示威活動令社會混亂，伊朗已向國際足協申請將賽事調遷中立場舉行，而FIFA正在審視申請，引起球迷熱議。

港足周一（2日）進行公開操練，備戰世界盃外圍賽。（袁志浩攝）

《IRNA》上的原文談及機場的混亂情況、也指出多名示威者被捕，而伊朗足總曾3次去信國際足協，表達對香港局勢的關注，亦確保國際足協會為了保障球隊及球員人身安全而「採取必要措施，包括在將比賽移至中立場」，而伊朗足總的國際事務小組組長Homejra Asadi接受《IRNA》訪問時，則稱：「我們已採取必要的措施，國際足協很清楚香港的情況，同時仍在密切留意香港局勢。我們已按FIFA的規則提出回求，並等待回覆，賽事暫時照常進行，我們也已經收到關於酒店及簽證的安排。」

▼港足操練情況（按圖放大）

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不過，Homejra Asadi強調，伊朗方面隨時準備調場，「我們跟FIFA保持緊密聯絡，準備好應對任何決定。」香港足總一直如常準備對伊朗一戰，行政總裁溫達倫稱，香港足總早前提交相關文件證明可保障作客球隊安全後，亞洲足協本已核准香港如常在香港大球場對伊朗，惟伊朗再度申請調場，預料今日內有結果。若然賽事改至中立場，相信會在馬來西亞舉行。

香港在世界盃外圍賽與伊朗同組，後者有「伊朗美斯」阿斯蒙壓陣。（資料圖片／Getty Images）

▼港足世界盃外圍賽賽程（按圖放大）