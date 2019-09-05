【世界盃外圍賽】麥柏倫上任兩場未開勝門　「港隊只在起步階段」

港足今仗在全場大部份時間受壓下，遭世界排名170位的柬埔寨迫和，主帥麥柏倫領軍的第二戰再吃悶棍。 對比起柬埔寨的表現，港足的確難以令球迷說服，麥柏倫如何解畫？ 01體育記者袁志浩 柬埔寨金邊直擊

港足過往在歷史上五度跟柬埔寨交手悉數贏出，這次作客卻遭對方逼和，可說是令本地球迷跌破眼鏡。

上任已近半年的港足主帥麥柏倫，雖然對未能取勝感到失望，卻承認柬埔寨在某些方面的確較港隊技勝一籌，「我們現時的水平的確如此，很簡單。球員比對方慢，他們戰術上處理得不錯，利用了這個『狡猾』的場地。」

港足作客柬埔寨未能取勝，表現令人失望。（袁志浩攝）

麥柏倫執教港隊後的第二場賽事，依然未開勝門。（袁志浩攝）

羨慕柬埔寨踢法 何不建立自己一套？

港隊這仗大部份時間受壓，難以搶得控球與主動權，後場往往未能將皮球傳至前鋒腳下；相反柬埔寨克服身高劣勢，以傳控及快速突破撕開港隊防線。麥柏倫認為這是對方4年來發展的成果，而港隊卻正在起步，「他們發展得很不錯，是我喜歡的踢法，柬埔寨甚至比中華台北踢得更好。不過，現在只是我執教港隊的第二場，相信港隊發展起來都會有效果。」

港足面對同組最弱的柬埔寨都只能搶得一分，球迷們不禁會問，如此表現如何迎戰組內餘下勁旅？

麥柏倫指短時間內縱然未能即時建立風格，卻感覺到球員在進步當中，「球員很願意聆聽，在比賽中吸取資訊及經驗，像今場這樣的比賽，對球員是很有價值的一課。」這位芬蘭籍主帥稱會幫助球員成長，讓年青球員更快地「上位」，「我心目中的踢法，需要有很好的傳送，每個球員都知道自己角色。這刻大家都未達到要求，但我會貫徹這訓練方法，希望為球員『洗腦』。」

柬埔寨雖在身高上無法佔優，但卻以快速傳送及入楔令港將疲於奔命。（袁志浩攝）

港隊作客柬埔寨圖輯（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

羅梓駿已無大礙

賽前熱身時受傷的羅梓駿，賽後已無大礙；但比賽期間辛祖、徐宏傑及鍾偉強都先後因抽筋或輕傷而被換出，令港隊無法作出戰術性調動。麥柏倫指這或可能影響港隊鬥伊朗的備戰計劃，一切仍視乎球員明日返港後的傷勢。

雖然今仗兩大目標——零失球及全取3分都未能達成，但麥柏倫卻期望球員繼續奮鬥，「即使伊朗是亞洲最強，但我們不會想落敗。我心目中有計劃，希望球員繼續為球迷打拼，向他們送上令人滿意的賽果。」

上任港足主帥加利韋特的首兩仗，同樣只取得一和一負，惟最終卻在東亞足球錦標賽帶領港隊晉級決賽周。雖然兩者對手級數有別，麥柏倫又可否在第三戰為球迷帶來希望？