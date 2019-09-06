【世界盃外圍賽】夏志明嘆未出任最合適位置　港隊戰術「兩不像」

前港足前鋒麥基退役後，港足主教練麥柏倫於昨日（5日）以「子彈」夏志明取代其「快馬」位置，賽果顯示安排未能盡收效果。「子彈」坦言右翼非他最習慣的位置，而港隊眾將今場亦疲於奔命，究竟是球員狀態不足，或是戰術上出現問題？ 香港01記者袁志浩 柬埔寨金邊直擊

事隔近兩年，冠忠南區前鋒夏志明挾上季港超聯土炮神射手之名重返港隊，他昨日終再度披起港足戰衣，並正選上陣90分鐘，惟結果不似預期。「和波感覺猶如輸波，柬埔寨用球能力很強，可能只有場上球員，才能感受到他們是如何消耗我們的體能。」

港足全場入肉攻勢未算太多，幸陳俊樂助球隊先開紀錄。（袁志浩攝）

「速度型前鋒」轉任右翼 防守消耗體能難進攻

港足這次作客僅搶得一分，柬埔寨球員不俗的發揮當然是原因之一，惟有部份球迷亦批評港隊主教練麥柏倫排陣不當。面對如此靈活且快速的柬軍鋒線，起用艾里奧及羅素兩名轉身較慢的中堅；左翼原先派出攻力較弱的羅梓駿，但因「羅梓」不適才轉用突破力較強的鍾偉強；而在球會擔任正前鋒的「子彈」，這役卻成為右翼，港隊在進攻上甚無板斧。



頓時回防、頓時又要負起打反擊的責任，夏志明是役於右路跑上跑落，甚為辛苦。（袁志浩攝）

前東方龍獅前鋒麥基在7月宣布退役，港足當前正欠缺一名「小明」級的「快馬」。麥柏倫今場以「子彈」代替前者，惟「子彈」賽後透露，自己屬於曼城球員阿古路及英格蘭射手占美華迪般的「速度型正前鋒」，翼鋒並非最佳位置。「我最大優點是偷中堅的身後位走，很少要落底傳中。雖然我過往曾擔位右翼，但這場在防守上消耗太多體力，引致進攻時未必能搶到最有利位置。」

賽事進行至比賽尾段，可見港隊部分球員抽筋，而柬埔寨球員卻依然能快速組織與突破，即使港將搶到皮球，很快便遭對方包抄重奪控球權。「子彈」指球員相當辛苦，「教練要求我返回自己禁區防守，然後反擊又要跑上前，就如連續跑多個100米衝刺，相信即使是體能較佳的球員都未能應付。」

港隊一對中堅艾里奧（中）及羅素均年過30，面對柬埔寨前鋒顯得吃力。（袁志浩攝）

夏志明：宜踢得更直接

另一方面，雖然港隊這仗在傷兵問題下被迫盡用三個換人名額，未能作出戰術性調動。不過港隊踢法非「控球用腳」，亦非「防守反擊」，予人「兩頭唔到岸」的感覺，完全被柬埔寨傳控組織的打法比下去。「子彈」認為港隊今場傳送應更直接，他寄望港隊下周二回到主場迎戰亞洲「一哥」伊朗，戰術可變得明確，「麥柏倫是個聰明人，相信他懂得如何應付。希望屆時有個打防反的概念，讓高速的球員於前線衝，我認為這是唯一的踢法。」

失望，同時又筋疲力竭，完場後夏志明坐在地上良久。（袁志浩攝）

他又表示，若港隊今年11月於主場再遇柬埔寨，有信心可拿下勝仗，「今次這個比賽場地較南區平時練習的香港仔仿真草硬，跟很薄的地毯沒分別，現在雙腳痛到不得了。在香港大球場便沒有場地因素影響，加上季中狀態會更佳，相信優勢會變得更大。」