【西甲】皇馬邊緣人救世　巴利入兩球逼和黃潛艇　祖域技驚四座

西班牙甲組足球聯賽，皇家馬德里憑加里夫巴利梅開二度，協助球隊在兩度落後下作客2：2逼和維拉利爾，但巴利補時領第二面黃牌被逐離場，令皇馬本已不整的陣容再受打擊，幸好將迎來國際賽期，傷兵可全力休息。

皇馬在雙方近18次聯賽交鋒中僅負2場，其餘16場取得10勝6和。雙方聯賽歷史交鋒38場，皇馬22勝12和4負佔上風，其中作客9勝7和3負。盧卡斯華斯基斯、新援盧卡祖域和費蘭特文迪輪換上陣。賓施馬和巴爾則仍舊正選。

維拉利爾開賽12分鐘由謝拉特摩蘭奴補射得手領先1:0，皇馬的巴利接應丹尼爾卡華積傳送後射入扳平1：1。

巴利梅開二度助皇馬取得寶貴1分，但尾段兩黃一紅被逐。（Getty Images）

維拉利爾74分鐘由摩西斯高美斯近射入網再度領先，巴利86分鐘接應莫迪歷傳送射地波入網，助皇馬追平2：2。但巴利在94分鐘兩黃一紅被逐，猶幸對賽果已無影響。



連續兩仗打和的皇馬目前以1勝2和得5分排在西甲聯賽榜第五位，同日以3：2反勝伊巴的馬德里體育會是今季西甲唯一長勝之師，以3戰得9分在聯賽榜領先。

謝拉特摩蘭奴為維拉利爾首開紀錄。（視覺中國）

皇馬球迷賽後在網上怒轟隊長沙治奧拉莫斯防守輕率，西國傳媒《阿斯報》也指出：「拉莫斯在不應該自大的時候自大了，失誤讓球隊付出巨大代價，他的一次失暈讓球隊0：1落後。他更即場向隊友道歉。」

《馬卡報》賽後也指出：「皇馬失第一球，是拉莫斯的巨大失誤引致。皇馬隊長在出球以及在決定是否對摩蘭奴犯規時出現巨大失誤。」事實上拉莫斯不止一次失誤，他的第二次失誤又讓球隊丟掉第二球，在對方射門時，拉莫斯也只是象徵性地伸腳攔截，但沒有任何作用。

（視覺中國）

兩名季前曾傳出不受施丹重用的球員巴爾及盧卡祖域反而今仗發熱發亮，巴爾入兩球，功勞不用多說，另一新人盧卡祖域，皇馬今夏花費6000萬引入，前三輪都未取得入球，但今仗上演了一次精彩的「後踭」傳球，為隊友創造了機會。

祖域前兩場西甲比賽合共只上陣31分鐘，但今仗皇馬改踢4-4-2戰術，祖域伙拍賓施馬攻堅，半場埘祖域精彩「後踭」丹尼爾卡華積，而他選擇傳給了走空的巴利為皇馬扳平。《馬卡報》賽後的評分，祖域的表現排名隊內第三，僅次費蘭特文迪和加里夫巴利。