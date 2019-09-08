【港甲】南華主力葉頌朗缺陣　老將叶佳梅開二度反勝開齋

本地老牌球會南華今屆繼續征戰甲組聯賽，今日（8日）於於九龍灣公園足球場迎戰黃大仙，最終憑37歲老將叶佳奠勝，以2：1打響頭炮。主教練潘耀焯在賽後就近日球迷最關心的兩個問題作出回應。

昔日本地球壇勁旅南華自2017年自降甲組後，已連續第三個球季參加次級聯賽。「少林寺」今日面對黃大仙，上半場雖然在後防連番失誤下先失一球，惟球隊下半場換入前大埔老將叶佳，這位前港隊球員最終連下兩城，助南華於完場前絕地反擊，以2：1險勝對手，新球季首仗即在近100名觀眾面前旗開得勝。

近20名「擁南躉」今日入場支持愛隊南華今季首場港甲比賽。（袁志浩攝）

上季加盟的日援伊藤紘平，曾助黃大仙出戰港超聯。（袁志浩攝）

南華再簽日援 未有計劃重返港超



外界一直傳出南華有意重返頂級聯賽，不過最終只聞樓梯響，「少林寺」主帥潘耀焯坦言個人希望球隊能再戰港超，惟球會今季仍會以培養小將為目標。「讓更多年青球員參加高水平賽事，為未來作準備，若球會有機會衝超，也能有合適的班底。這遠景對小將也有好處，始終若他們已超越甲組水平、遭到球會挖角，我們亦很難挽留。」「細焯」透露，球隊現時除日援伊藤紘平外，仍有另一位新加盟的日援等待批發工作證，期望年青球員可向日援的經驗及專業態度借鏡。

大埔名宿叶佳寶刀未老，個人連轟兩球，助南華取勝。（袁志浩攝）

+ 4 + 3 + 2

督察葉頌朗加盟 球迷憂影響球會運作



南華會今季簽入多位新兵，除上述球員如叶佳外，亦有前港超兵加盟，包括曾效力凱景的歐文洛，以及前元朗球員葉頌朗。當中後者在退出職業球壇後轉任督察，並曾在個人社交媒體就近日社會事件發表意見，侮辱示威者「是一群趁機攪事嘅垃圾」、「唔配做香港人」。

南華打氣團SNG130早前就葉頌朗加盟一事表達關注，擔心其言論對隊內年青球員造成不良影響，或影響球隊和諧與士氣。今日入場支持愛隊的「擁南疐」Jordan，就坦言當初對球會簽入葉頌朗感到驚訝，「難道球會不擔心有人會到球場找他，影響球會運作？」不過，Jordan承認葉頌朗在技術層面，算是個有經驗的球員，希望他能有好表現，助球隊取得佳績。

潘耀焯指葉頌朗是球隊主力，希望球員不會受外在因素影響比賽。（袁志浩攝）

潘耀焯：他在友賽中已證明實力



葉頌朗今日以個人原因缺席比賽，以「重心球員」形容此前元朗中場的潘耀焯，指出對方在友賽中已證明實力，相信他可以經驗帶動及協助年青球員發展。「細焯」指從教練角度來說，希望球隊不會因其他外在因素而受到阻礙，「隊內沒有矛盾，大家不會將政見帶入隊中。球員一心一意踢足球，就像家人一樣。」他在補充時稱，現時葉頌朗的狀態未適合比賽，會待對方準備充足後才會派他上陣。