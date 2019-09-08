【跑步】法拉半馬59分7秒創PB劍指東京奧運　卡域克都有份跑

59分7秒！法拉（Sir Mohamed Farah）繼去年以59分26秒完成英國半馬拉松賽事Great North Run後，今次更以創出個人最佳時間（PB）的59分7秒，連續六年蟬聯賽事冠軍。 肯雅女跑手歌絲姬（Brigid Kosgei）更以 1小時4分28秒，創出女子半馬世界紀錄時間。

劍指東京奧運

法拉賽後坦言，再次贏得半馬冠軍當然很享受，但過去數年均是作為全馬的準備。今次賽事也不例外，主要為下個月的芝加哥馬拉松「熱身」。

「挑戰自我是件好事」，法拉今年較早前曾放風，有意復出中距離田徑賽事，相信今次時隔4年以15秒之差刷新半馬個人最佳時間，為復出打下強心針：「一切看來很好，我對勝利感到高興。東京一定在考慮之列，身為運動員你永遠希望代表自己的國家。」

這位連續在2012和2016奧運贏得5000和10000米的四金得主，沒有說明到底明年會參加的是什麼距離項目，「你只需要將目標定在一年之後，希望當東京奧運來臨時，我們能夠身在其中。」

法拉在英國半馬拉松賽事Great North Run紀錄性六度封王，還刷新個人最佳時間。（美聯社）

賽前法拉影宣傳照時做出招牌動作Mobot。（Great Run North大會網頁）

肯雅選手「壟斷」女子組賽事前列位置，除歌絲姬以刷新世界紀錄的時間勝出之外，第二、第三和第四名全是部來自這個長跑王國，Magdalyne Masai 以落後歌絲姬超過3分鐘的1小時7分36秒成為亞軍，Linet Masai第三，三屆冠軍37歲名將姬坦妮（Mary Keitany）第四。

Great North Run是英國北部一年一度的半馬盛事，今年5.7萬名跑手在兩大港口紐卡素和南希爾茲（South Shields）之間穿梭，當中不乏名人跑手，前曼聯中場球星卡域克是其中一人。