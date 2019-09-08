【英超】利物浦韋拿杜姆談及與領隊關係　「高普沒給我們壓力」

「又愛又恨」是利物浦中場韋拿杜姆對自己與領隊高普關係的看法。 為什麼會有這樣的想法？皆因去季歐聯4強次回合對巴塞隆拿，高普選擇收起該名荷蘭中場。

韋拿杜姆接受《周日鏡報》訪問時說：「與領隊（高普）嘛，多多少少是又愛又恨。我肯定他心中以每個球員的利益為先，但有時你很投入比賽當中，領隊對你要求又很高，球員會有點失控。我的例子就是對巴塞隆拿時，我很憤怒自己沒有正選出場，亦不知道對巴塞的次回合賽事是否依他的計劃而行。」

韋拿杜姆指自己對領隊高普是「又愛又恨」。（Getty Images）

贏得歐聯，但韋拿杜姆指高普沒有給球員壓力要贏英超冠軍。（Getty Images）

「回看這件事，我們可以說一切都成功了，」韋拿杜姆續說：「我們永不會知道若高普用我打正選，結果會是怎樣。」奇蹟地反勝巴塞，利物浦最後在決賽以2：0力克熱刺棒盃，韋拿杜姆指「贏得冠軍讓大家心境變得更平和。」

這名荷蘭國腳又說：「我們現在都知道贏得大賽錦標是什麼滋味，現時只是更想贏得更多獎盃。」不過，利物浦球迷最想得到的，仍是已經失落30年的頂級聯賽冠軍。贏得歐聯後，會否令到球員感到更多壓力？

韋拿杜姆指利物浦有不少一流球員，不應被輕視。（Getty Images）

「高普很放鬆」

雖然大家都希望奪得英超冠軍，但韋拿杜姆指高普從沒有給球員太多壓力：「高普沒有因為要贏英超冠軍，給我們極大壓力。他從不會跟我們說：『你們要贏得這個或那個獎盃。』他本人十分放鬆。」利物浦今季陣容上未有大變，但28歲的韋拿杜姆認為英超對手都不應輕視「紅軍」。

2016年由紐卡素加盟的他指，高普希望「球員每日都盡力求進，然後再看看季尾會有什麼結果」，所以從不給球員壓力，亦因為這樣，球隊去季才可以完成第6度捧起歐聯冠軍的壯舉。