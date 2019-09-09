【世界盃外圍賽】香港鬥伊朗拒未踢先輸　夏志明談位置問題轉口風

香港足球代表隊明晚（9日）在世界盃亞洲區外圍賽C組賽事，主場迎戰「亞洲一哥」伊朗，儘管上仗賽和柬埔寨的表現飽受批評，但出席記招的主帥麥柏倫及前鋒夏志明都拒絕未踢先認輸，「子彈」直指輸少當贏的心態可恥。 夏志明上仗後談及自己被放在不適合的位置，將帥兩人今日一同為此解畫。 攝影：梁鵬威

港隊及伊朗代表隊今日先後在香港大球場進行賽前操練，同時分別舉行賽前記招。強敵當前，不少球迷都認為港隊以上仗對柬埔寨的表現，鬥伊朗將迎來大敗。

夏志明坦言：「輸少當贏是球迷的角度，我尊重球迷的角度，但沒有任何球員會以這心態落場，這心態實在可恥，我們不會以輸波為前題去練習。」他指自己及隊友都有遇強愈強的心態。

談位置問題，夏志明改口說：「右翼不習慣卻是不錯的嘗試」。（粱鵬威攝）

港足主帥麥柏倫（右）與助教朱志光。（粱鵬威攝）

麥柏倫：球迷不明白對柬埔寨艱難 對伊朗不能太進取

主帥麥柏倫則坦言，知道上仗港隊未能擊敗柬埔寨令球迷不滿，但強調柬埔寨主場，尤其是球場十分難應付，「許多球迷都不明白這一點」。

他又稱，對伊朗跟對柬埔寨全然不同，「我們不能太進取，否則必定會失波，伊朗很快、球員很強壯、戰術出色、攻守轉換也很快⋯⋯我只能以自己有的知識和隊內球員的質素，去盡力跟伊朗對抗。」

港足征戰世界盃外圍賽賽程（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

夏志明談位置問題改口：「右翼不習慣卻是不錯的嘗試」

夏志明在賽和伊朗後，曾稱自己未出任最合適位置，「我最大優點是偷中堅的身後位走，很少要落底傳中。雖然我過往曾擔位右翼，但這場在防守上消耗太多體力，引致進攻時未必能搶到最有利位置。」

不過「子彈」今日「轉口風」，澄清自己入選前，麥柏倫已向所效力的冠忠南區主教練鄭兆聰了解過「子彈」也可出任右翼，他稱：「柬埔寨一戰的位置，我對右翼的確不習慣⋯⋯雖然跑動多了，而這對我來說是不錯的嘗試，令我未來也可以出任更多位置。」

麥柏倫維護夏志明，指其言論被傳媒曲解，「我不會要求求員出任不習慣的位置，也會跟所有球員好好溝通，了解他們是否適應該位置，球員的意願十分重要，我跟子彈了解過，認為他願意踢多個位置，才作此決定。」

+ 3 + 2