【世界盃外圍賽】伊朗申請中立場不成　韋莫斯稱球隊未受示威影響

撰文：高詩琦
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香港示威活動持續3個多月，多區出現衝突場面，伊朗國家隊來港出戰世界盃外圍賽前，曾因而兩度申請調遷中立場，但國際足協終決定比賽繼續在香港舉行。
港隊主教練麥柏倫、伊朗主帥韋莫斯及球員夏沙菲，分別發表意見。
攝影：梁鵬威
伊朗今日由主帥韋莫斯及球員夏沙菲出席記招，兩人被問及來港後有否覺得危險時，亦分別作回應。
韋莫斯稱，來港後未有見過衝突場面，「球隊未有受影響，我們只集中精神在球場內，以全取3分為目標」，至於夏沙菲則認為香港安全，「我們沒有遇上任何問題，感覺很安全，且香港人很友善」。
伊朗主帥韋莫斯認為球隊未有受示威活動影響。（梁鵬威攝）
伊朗備戰情況（按圖放大）
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「香港人很友善」
有網民發起明日賽前及比賽期間，以巡遊、歌聲及人鏈等形式和平表達訴求，港隊主教練麥柏倫稱有留意到香港事態發展，自己不會從政治角度作任何評論，「我只想說，對任何球隊而言，香港都是一個安全的作客環境，示威者不會針對來比賽的球隊，我知道伊朗在備戰過程中沒有遇到任何問題。」
他亦指出，港隊只集中精神在球場內，以全取3分為目標。
世界盃亞洲區外圍賽第2圈C組
香港Vs伊朗
日期：2019年9月10日
時間：晚上8:00
地點：香港大球場
票價：$180、$40（特惠票）
港足征戰世界盃外圍賽賽程（按圖放大）
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