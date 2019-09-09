【世界盃外圍賽】英超兵領銜　伊朗對香港誓強攻取首勝

「亞洲一哥」伊朗足球代表隊，說不來還是來了。動盪之中，伊朗的操練未受示威影響，倒是天雨更令他們懊惱。 但麥柏倫大概更懊惱，上任香港足球代表隊主教練後，連環對兩支過往可勝的對手都未開勝門，勝率依然是0%。香港人當然大力支持香港隊，惟現實殘酷，港隊在麥柏倫麾下未展現出說服力，面對強大的伊朗，麥帥到底有什麼方法，令港隊至少不致大敗？

9月10日作客香港是伊朗在今屆世界盃外圍賽首戰，亦是近3個月來的第一場比賽，賽前未有把握首輪輪空的時間約戰友賽，顯然信心十足，當然伊朗實力遠超香港也是事實。去年俄羅斯世界盃，面對西班牙只輸0：1、與葡萄牙踢成1：1，儘管分組賽出局，但如此戰績已證明「Team Melli」的強悍。

伊朗在亞洲盃4強對日本吞下3蛋，以近1年來唯一一場敗仗出局後，比利時名宿韋莫斯接任主教練一職，他執教伊朗後，只在6月踢過兩場友誼賽，包括5：0大炒敘利亞及作客1：1賽和韓國。對戰香港前，韋莫斯豪言：「我們要強勢地展開世界盃外圍賽，伊朗將展現出自己的風格，Team Melli會以進攻足球攻陷對手。」

伊朗國家隊，世界排名第21位。（Getty Images）

今次訪港，伊朗將可能召入的最強人選都帶來了，唯獨效力里奧艾維的伊朗足球先生達拿美（Mehdi Taremi）因傷缺陣、在法甲艾米恩斯落班的沙文高度斯（Saman Ghoddos）亦因轉會問題，遭國際足協停賽4個月，其餘主力都悉數來港。



伊朗球員一向外流者眾，尤其以歐洲聯賽為多。今次陣容就不乏英超、俄超、土超等聯賽球員。值得留意的是，相比香港球員的遲熟、24歲仍被視作年輕球員，伊朗球員則早早出頭，前鋒阿斯蒙、中場馬捷賀斯尼等都是「95後」，但早已在歐洲聯賽站穩陣腳，而「千禧後」沙耶文拿上季在波斯灣超聯（伊朗頂級聯賽）表現不俗，今季加盟費倫巴治。



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4年轉眼消逝，香港隊在世界盃外圍賽只屬下游球隊，但上屆賽事兩和中國、在主場幾乎逼和卡塔爾的畫面，依然歷歷在目，尤其在旺角場對卡塔爾，落後3球無球迷提早離場、港隊末段連追兩球的情境，是筆者在整個2018世界盃外圍賽最感動的一刻，即使要輸，也用最燦爛的方式去輸。今次與更強的伊朗交手，麥柏倫能將那種感動重新帶回香港嗎？

世界盃亞洲區外圍賽第2圈C組 香港Vs伊朗 日期：2019年9月10日 時間：晚上8:00 地點：香港大球場 票價：$180、$40（特惠票）

港足征戰世界盃外圍賽賽程（按圖放大）