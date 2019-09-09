【世界盃外圍賽】香港對伊朗列入港人日程　7時銅鑼灣站出發巡遊

由《逃犯條例》修訂而引發的示威活動至今已持續3個月，每日均有大小活動，有網民編出「香港人日程」列出抗爭活動及日期，而明晚（10日）香港對伊朗的世界盃外圍賽也列入行程之中，網民呼籲港人入場支持港隊之餘，賽前及比賽期間亦有活動。

網民以「各路球迷Assemble」為題，呼籲所有熱愛足球的球迷，明日入場支持香港隊，而在比賽前，亦會作港隊賽前常見的「球迷聯合巡遊」。

曼城7月訪港友賽傑志時，球迷已曾在場內以標語及歌聲表態。（資料圖片/李澤彤攝）

港隊在世界盃外圍賽對伊朗，球迷賽前及比賽期間亦有行動。（梁鵬威攝）

發起的網民呼籲球迷晚上7時抵達銅鑼灣站F出口，並各自穿上愛隊球衣，集合出發往大球場並高叫港隊打氣口號，寓意支持不同外地或本地球隊的球迷，亦一條心支持港隊，但入場後就換上紅衣或港隊球衣，支持港隊。

到達球場後，球迷會在旗桿底集會，並在比賽雙方球員進場前唱《願榮光歸香港》，鳴笛一刻再次唱歌。另外，半場休息時亦會再號召球迷到旗桿底集合，希望組成人鏈，圍繞大球場一圈，以和平方式表達訴求。

網民製作文宣，呼籲港人賽前一同以巡遊方式前往大球場，及在比賽時唱歌、在半場組人鏈。（網上圖片）

世界盃亞洲區外圍賽第2圈C組 香港Vs伊朗 日期：2019年9月10日 時間：晚上8:00 地點：香港大球場 票價：$180、$40（特惠票）

港足征戰世界盃外圍賽賽程（按圖放大）