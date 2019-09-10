【足球】皇馬拉莫斯談普巴投皇馬傳聞　大讚曼聯中場攻力體能一流

夏季轉會窗雖然已經完結，但轉會傳聞依然不絕於耳，皇家馬德里仍是不停被傳對曼聯中場保羅普巴虎視眈眈。 皇馬隊長、後衛沙治奧拉莫斯近日談及普巴來投可能性，大讚該名法國中場，又表示絕對歡迎普巴加盟。

有指普巴今夏一直都嘗試逼球會放人，但曼聯最後不願放人，普巴兄長馬堤斯不停向傳媒放風轉會窗完結前有機成事，轉會一直未有實現。拉莫斯近日接受訪問時，就普巴轉投皇馬一事開腔，直言：「我想皇馬的大門一定會為普巴這樣出色的球員而開。」

普巴今夏屢傳轉投皇馬。（Getty Images）

拉莫斯稱皇馬歡迎普巴來投。（Getty Images）

拉莫斯大讚普巴：「對我來說，普巴是一名偉大的球員，他在祖雲達斯及曼聯都展現自己是與別不同的，亦以行動告訴大家他在球隊中的價值。」這名西班牙國腳又說：「普巴能為球隊帶來平衡，進攻上有很大的影響力，而且身體能力十分出眾。」

法國傳媒指曼聯將以豐厚合約留普巴。（Getty Images）

曼聯肥約重金留人

轉會聲音不絕，同時亦有報道指曼聯準備好留人，已接觸普巴經理人拉奧拿，商討法國國腳留隊的可能性。《隊報》又指，曼聯預備以豐厚的合約留住26歲的普巴，希望他能長留奧脫福。

至於普巴兄長馬堤斯最近接受《阿斯報》訪問時堅持弟弟應轉會，認為皇馬及曼聯應該盡快繼續談判，又指「施丹十分賞識普巴」，希望曼聯放人。

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