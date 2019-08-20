【英超】普巴12碼宴客錯失贏波良機　狼隊世界波逼和曼聯

曼聯在英超第二周賽事壓軸登場，在周一深夜作客狼隊，中場大將普巴在下半場博得12碼，他親自操刀卻宴客，錯過球隊贏波的黃金機會。主帥蘇斯克查對12碼並非由上輪鬥車路士一役曾射入的拉舒福特操刀解畫，指他與普巴亦是球隊的劊子手之一，但現任《天空體育》評述員、曼聯名宿加利尼維利卻對這個決定有所保留。

曼聯挾4球大破車路士之勢，在今輪聯賽作客狼隊，誓再取3分。「紅魔鬼」在上半場先開紀錄，馬迪爾入楔接應拉舒福特的直線，左腳勁射掛網得手，攻入為曼聯的第50個入球，在27分鐘協助球隊領先。主場的狼隊在下半場急起直追，製造多次具威脅埋門，包括魯爾占美尼斯頭槌攻門中柱彈出；主隊終在55分鐘扳成平手，開出短角球後地波傳給在禁區頂的魯賓尼維斯（Ruben Neves），這名葡萄牙球員控定隨即起腳，射出「世界波」使迪基亞欲救無從，入球在翻查視像助理裁判（VAR）後有效。

曼聯中場大將普巴及後與同鄉馬迪爾一次「撞牆」配合，被狼隊隊長高亞迪（Conor Coady）踢跌，博得12碼。普巴與上場的「劊子手」拉舒福特討論後，最終親自操刀，但被門將柏迪斯奧「捉到路」撲出，結果兩軍打成1：1，握手言和。

馬迪爾在上半場勁射掛網得手開紀錄，亦是他在曼聯的第50個入球。（路透社）

英超第3輪直播賽程（按圖放大）

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普巴的12碼宴客，使球隊錯過贏波的黃金機會；今次是這名法國國腳由去季起11球12碼中，第4次射失。現任《天空體育》評述員的加利尼維利，在賽後表示普巴在操刀12碼前，與隊友拉舒福特及馬迪爾有所討論，該名曼聯名宿認為12碼由誰操刀，應該由領隊蘇斯克查決定，「普巴與拉舒福特等人在處理12碼前討論誰人操刀，我認為這不應該發生，因為他們之中並沒有任何一人是領袖，這並不應該由他們決定」。

普巴射失12碼，使曼聯錯過全取3分的機會。（路透社）

普巴由上季起射失的4個12碼（按圖放大）

對上6次12碼悉數中鵠，包括上仗對車路士射入12碼的拉舒福特，在賽後表示因為普巴希望操刀，所以讓他主射。主帥蘇斯克查賽後強調，普巴與拉舒福特亦是球隊的劊子手之一，並讓在場上的球員決定由誰主射。

主帥蘇斯克查在賽後表示，普巴與拉舒福特亦是球隊的劊子手之一。（路透社）