【英超】連格表現低迷受抨擊　普巴射失12碼遭死亡威脅

曼聯正選前場球員之一的連格（Jesse Lingard），在賽和狼隊1：1的一仗亦有披甲，連格的前場拍檔拉舒福特及馬迪爾在近兩仗亦有入球，相反該名26歲的球員卻未有貢獻，而曼聯球迷亦對他的表現略有微言，在網上表示不希望連格繼續披起曼聯的球衣。

現年26歲的英格蘭國腳連格，是曼聯的前場正選之一，但最近的表現卻被兩名隊友拉舒福特及馬迪爾蓋過。連格原來自去年的「拆禮物日」對哈特斯菲的英超聯賽交出助攻後，至今連續14場聯賽未再有錄得任何入球或助攻。

連格去季錄得4個入球及兩個助攻，而他的所有入球及助攻均是在去年12月交出，而他對上一個為曼聯攻入的入球，已經是今年1月底對阿仙奴的足總盃賽事。

連格在去年12月對卡迪夫城一仗梅開二度及交出一個助攻，但他在2019年仍未在英超取得任何入球或助攻。（Getty Images）

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拉舒福特上仗梅開二度，馬迪爾連續兩場有進帳，亦顯得連格在隊中的貢獻稍遜隊友，而丹尼爾占士在今季新盟後，亦對連格的位置甚有威脅。連格在今仗下半場初段，接應雲比沙卡的傳中撞射，可惜他起腳時卻誤以膝蓋踢中皮球，更省中自己的臉部，而這條片段不斷在網上流傳。

連格的表現使不少曼聯球迷甚為不滿，紛紛在Twitter上狠批他的表現，更有球迷表示不希望連格繼續成為曼聯的一員。

連格的表現使不少曼聯球迷感到不滿，更在網上不斷批評他的表現。（Getty Images）

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另外，因為射失12碼而引致球隊錯過致勝機會的普巴，被網民在網上狙擊，有網民以種族歧視的字眼攻擊他，該名法國中場更受到死亡威脅。

近日球員在場上被辱罵並非新鮮事，正如車路士前鋒譚美阿巴謙在歐洲超級盃射失12碼，結果導致球隊落敗，同樣在網上受到網民的攻擊。