【世界盃外圍賽】羅梓駿鄭兆均大港腳處子戰　賽後訂下共同目標

香港足球未來有希望嗎？這是不少本地球迷的關注的問題。香港足球代表隊昨（10日）晚雖以兩球不敵伊朗，惟球員全場拚搏的表現令球迷感到滿意。就連守門員葉鴻輝也點名大讚陣中年青球員羅梓駿及鄭兆均，兩人同樣首嚐大港腳滋味，處子戰後他們感覺與目標又是如何？

傑志老將丹尼長期佔據港足左閘位置，球迷除問「丹尼可否不會老」，還擔心港足接班問題。同屬傑志的羅梓駿上季獲得更多上陣機會，這位可出任左、右兩閘的球員原先上周於作客柬埔寨時上演大港腳處子戰，他卻在熱身時不適而退居後備，這晚他終首嚐以成年隊身份披起港隊戰衣的滋味。

羅梓駿作客柬埔寨時原可上演處子戰，惟最終他在熱身時感到不適。（資料圖片）

羅梓今場助攻助守，他可從丹尼手中接捧嗎？（袁志浩攝）

「這晚氣氛很好，球迷的歡呼聲給我很大信心，所以沒感到太大壓力，主場便一定要踢好波。」「羅梓」這晚出任左翼衛表現不俗，協助隊友丹尼嚴守之餘，曾一口氣避開伊朗幾名守衛而獲得歡呼，惜後上助攻未能把握機會先開紀錄，處子戰未能寫上最完美結局。

錯失入球機會的那一刻，讓他回憶起一個多月前，他同樣在大球場攻破英超勁旅曼城大門，「兩球都是左腳位，可惜這次把握不到。不過這場更難忘，始終是自己代表香港隊的第一場。」這位22歲球員笑言在球會首要任務非進攻，因此未來會加倍練習埋門一腳，「既然傑志風格也是崇尚進攻，希望再有機會時可把握吧。」

鄭兆均首度於成年隊穿起港隊戰衣，賽後他獲球迷報以掌聲。（袁志浩攝）

鄭兆均：希望下次不再是補選！

至於同屬22歲、也是首次以大港腳身份披甲的鄭兆均，這次在最後一刻才獲港足主帥麥柏倫補選入伍。不過「均仔」憑他的速度及勤奮態度，已獲得教練賞識，這晚後備入場踢右翼，他賽後難掩興奮，「跟傑仔（徐宏傑）、羅梓（駿）等落場，感覺年青一輩是有表現，能力是受到教練重視。」

同樣22歲的徐宏傑早已北上外闖，並穩站港隊正選，下一個又會是誰？（李澤彤攝）

既然已經踏出第一步，他希望能維持首周聯賽在球會時出色的發揮，定下更大的目標，「希望下一次不再是補選吧。以表現說服主教練，可以恆常地入選大港腳。」年尾港足將赴韓國出戰東亞足球錦標賽決賽周，均仔渴望能隨隊征戰，「未來需要改善自己的力量及體能，學習如何去幫助閘位球員防守，最重要是為港隊取勝。」