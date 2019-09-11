【足球】巴西遭秘魯絕殺　17場不敗走勢告終　

強陣訪美的巴西國家隊，首戰逼和哥倫比亞後，今晨（11日）出戰另一南美球隊秘魯，爆冷負0：1，逾一年不敗身被破。 巴西上回落敗已是去年俄羅斯世界盃8強遭比利時淘汰，接着17場賽事不敗。

巴西數天前於邁亞密面對哥倫比亞，有受傷3個月的主力前鋒尼馬復出，協助巴西逼和2：2。「森巴軍團」今晨轉到洛杉磯對戰秘魯，尼馬先列後備，但正選仍然強陣，以羅拔圖法明奴、李察利臣及阿積士鋒將大衛拿尼斯三叉㦸攻堅。但兩軍在上半場的攻門均欠威脅，只有大衛拿尼斯入楔推過門將，但角度太窄，更被秘魯守衛攔截而無功，結果兩無紀錄完半場。

大衛拿尼斯（左）上半場盤過秘魯龍門，但路爾斯艾雲古拿（右）及時救駕。（路透社）

尼馬下半場後備入替，未能為巴西打破悶局。（法新社）

兩軍下半場頻頻換人，尼馬在中段入替，但巴西仍舊未見起色。反而下半場受壓的秘魯，把握84分鐘一次機會。約斯馬約頓（Yoshimar YOTUN）右路開出自由球，剛好越過巴西守衛艾達米列達奧（EDER Gabriel MILITAO），路爾斯阿巴蘭（Luis Abram）快出迎的艾達臣摩拉斯（EDERSON Moraes）一步，搶點入網，奠定勝局。

路爾斯阿巴蘭（右二）快艾達臣摩拉斯（右）一步，頂入奠定勝局一球。（路透社）

秘魯曾於7月美洲盃決賽負巴西。（美聯社）

巴西於去年世界盃8強對比利時，上半場半小時內連失兩球下，負1：2出局。巴西自此保持17場賽事不敗，一舉奪得今夏舉行的美洲國家盃，當時決賽正以3：1擊敗秘魯。而秘魯上回擊敗巴西，則為2016年6月美洲國家盃分組賽小勝1：0。