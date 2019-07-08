【美洲國家盃】巴西3：1挫秘魯第9度奪標　艾利臣失守仍獲金手套

事隔12年後，巴西在主場再度打入美洲國家盃決賽，與秘魯爭奪錦標，結果以3：1擊敗對手，在主場第9次稱霸美洲盃。巴西隊長丹尼爾艾維斯及門將艾利臣比加分別榮獲今屆賽事最佳球員及金手套獎；隊友加比爾捷西斯卻在今場經歷「天堂與地獄」。

巴西在4強兩球淨勝阿根廷後，與44年後再闖決賽的秘魯爭標。東道主巴西在15分鐘開紀錄，加比爾捷西斯左路傳中，禁區內的艾華頓索拉斯（Everton Soares）撞射入網。巴西的堤亞高施華完半場前禁區內犯下手球，秘魯隊長荷西古里路主射12碼破網，亦是巴西門將艾利臣今屆賽事第一次失守。早前助攻予隊友建功的加比爾捷西斯，接應艾法美路的傳送，在上半場補時階段攻破秘魯大門，射成2：1。

巴西在下半場末段由艾華頓博得12碼，並由李察利臣操刀，鎖定3：1勝局，巴西事隔12年後再度稱霸美洲盃。

巴西相隔12年後，在主場球迷見證下奪得美洲盃錦標。（視覺中國）

+ 4 + 3 + 2

在今仗交出一個助攻及入球的加比爾捷西斯，為球隊貢獻良多，但他在今仗未能戰畢全場。捷西斯在上半場一記攔截領黃，他在下半場一次衝頂與對手相撞，球證隨即向他出示今仗第2面黃牌，捷西斯大感無辜並與球證理論，在他離開球場時，憤怒地踢場邊的水樽及推倒VAR的電視，及後他坐在球員通道的樓梯上邊哭邊罵。捷西斯收拾心情後，在領獎時才重拾笑容。

加比爾捷西斯在下半場領今場第2面黃牌被逐，大感無辜。（視覺中國）

Big fan of Gabriel Jesus attacking VAR like its the fruit machine in his local #CopaAmerica2019 #BRA pic.twitter.com/X2zHAzi7Ox — Average Striker (@AverageStriker) July 7, 2019

Gabriel Jesus in tears as he’s sent off in the #CopaAmerica finals with a red card for Brazil 🇧🇷



pic.twitter.com/WZPuWFpk9S — SONTFootball (@SONTFootball) July 7, 2019

現年36歲的巴西隊長丹尼爾艾維斯在今屆收穫一個入球，賽後獲選為今屆美洲盃的最佳球員，但該名36歲的老將早前宣布離開巴黎聖日耳門，未知他來季的去向。

賽後獲選為今屆最佳球員的丹尼爾艾維斯，與子女在場上慶祝。（視覺中國）

巴西鋼門艾利臣比加在今屆賽事，僅在決賽首度失守，獲得金手套獎實至名歸，聯同早前奪得的英超及歐聯金手套獎，艾利臣已經是今季第3次獲此殊榮，對該名利物浦門將是一大肯定。