【西甲】華倫西亞鬥巴塞前突宣布　炒教練馬些連奴　球員陷混亂

華倫西亞突然炒教練馬些連奴，整隊上下都十分震驚。 未來兩仗先於西甲大戰巴塞隆拿，之後歐聯首戰又要鬥車路士，「蝙蝠軍團」都不太明白為什麼會在這種時間炒教練。 外國傳媒指出，馬帥雖為華倫贏得11年來首座獎盃，但功高蓋主惹林榮福妒忌，惹來解僱之禍。

外國傳媒報道，林榮福召球會高層Anil Murthy到新加坡，下達要解僱馬些連奴的命令。華倫西亞周三（12日）宣布炒教練的消息，馬些連奴的帥位由西班牙U21教練沙拉迪斯（Albert Celades）接替。

華倫西亞未來兩仗都是硬仗，先要作客巴塞隆拿，下周中又要在歐聯作客車路士。華倫西亞現時於西甲排名第10，3戰過後一勝一負一和得4分。

馬些連奴突然被炒。（Getty Images）

華倫西亞未來兩仗均是硬仗。（Getty Images）

華倫西亞不時都陷入內鬥問題，馬些連奴2017年上任帶來了穩定，去季帶領球隊重返歐聯，更在西班牙國王盃擊敗巴塞隆拿，為球隊帶來11年來首個冠軍。

不過馬帥與班主關係一直不佳，馬些連奴與球會總經理Mateu Alemany，被視為球會翻身的最大功臣。

華倫西亞球員都對易帥感到震驚。（Getty Images）

不滿組軍成爆發點

馬些連奴除了功高蓋主外，今個夏天對球隊組軍亦有微言，指華倫西亞買人欠缺決心，又反對賣走洛迪高摩連奴，最後林榮福還是決定將該名射手賣到馬德里體育會，但交易最終未有成事。

馬些連奴今夏曾指有可能離隊，雖然最後被球隊留住，但隨馬帥記者會上的言論愈來愈直接，林榮福決定解僱馬些連奴，結束兩年賓主關係。

林榮福5年前收購華倫西亞，至今已經簽入52名球員。教練方面，沙拉迪斯將會是林榮福年代第8名華倫主帥。