【西甲】基沙文靠打機與巴塞隊友混熟　哥斯達力挺轉會決定

今季由馬德里體育會加盟巴塞隆拿的基沙文（Antoine Griezmann），作為球隊的新丁，當然要找方法與隊友混熟，該名法國球星在隨隊赴日本戰季前熱身賽時，特意購買一部手提遊戲機，與新隊友比試。

法國的基沙文從馬體會以1.2億歐元的轉會費，加盟巴塞隆拿，在美斯及蘇亞雷斯受傷缺陣下，基沙文甫加盟便需要擔大旗。巴塞在開季成績一般，在聯賽僅取1勝1和1負，但基沙文首場在魯營球場亮相，便交出兩入球及1個助攻，為球迷送上見面禮。

基沙文在今季魯營首戰便交出2入球及1助攻，為球隊取得今季聯賽首勝。（視覺中國）

根據西班牙傳媒《阿斯報》報道，基沙文加盟初期隨即隨隊赴日本，出戰季前熱身賽，而該名法國球員特意購買手提遊戲機《Nintendo Switch》，與隊友打機聯誼，順道加速融入球隊。基沙文與一眾巴塞隊友碧基﹑迪比利及沙治羅拔圖等人，並非玩足球遊戲，竟然是《瑪利奧賽車8（Mario Kart 8）》，使基沙文極速混入巴塞團隊。卡利斯艾蘭拿（Carles Aleñá）成為今個暑假的冠軍「車手」，而奧士文尼迪比利則屈居亞軍。

今季新加盟的基沙文，在短時間便極速融入球隊。（Getty Images）

另外，基沙文的前隊友﹑馬體會箭頭迪亞高哥斯達，早前接受網上頻道《Que Partizado》訪問，透露自己並未說服基沙文留隊，並為舊隊友辯護，「他（基沙文）的夢想是與美斯及蘇亞雷斯在場上合作，而作為一個足球員當然希望嘗試更多事物，若果他問我的意見，我也會鼓勵他接受新挑戰。對基沙文而言，轉會是個正常的決定，他在隊中的態度接近完美，所以我們全隊亦感激他對球隊的付出。」