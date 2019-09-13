【美職聯】伊巴謙莫域霸氣外露又一例證　球迷衝入場如遇無形之牆

神人，並不是常人能夠觸摸的！ 美職聯的洛杉磯銀河發布一段短片，見到有球迷衝入場，奔向伊巴謙莫域，但不知是否被伊巴的霸氣震懾，球迷就在伊巴前滑倒。短片是以慢鏡播放，很有電影感，有一種兵荒馬亂但唯我獨尊的感覺。

在當地時間前晚（9月11日）的美職聯，洛杉磯銀河作客以1：2不敵科羅拉多急流後。賽後，有兩名球迷衝入球場，目標是奔向伊巴，就在其中一名球迷快要觸碰到伊巴之際，他腳下一滑，就整個人滑倒在草地上。

伊巴謙莫域現在洛杉磯銀河落班。（Getty Images/資料圖片）

洛杉磯銀河將整件事的片段用慢鏡放上網，清楚見到球迷滑倒的一刻，還有之後球迷與保安的追逐過程。球迷及保安圍住伊巴跑來跑去，而伊巴就依然故我，彷彿沒有發生任何事一樣，繼續在鏡頭的中心走路。衝入場的球迷也總是差一步，彷彿遇上一堵無形之牆，不能觸碰到伊巴分毫。

伊巴霸氣逐格睇（按圖放大）：

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在洛杉磯銀河的官方youtube頻道中，這段片的主題名為「觸不到的伊巴」。片段亦在網上廣傳，有網民留言：「儘管身邊一片混亂，但他表現得像在公園散步一樣。」亦有人留言：「這只是伊巴的日常。」

講多無謂，睇片最實際：

另外，足球遊戲FIFA20日前公布百大球員名單，伊巴就算遠離主流聯賽，仍然入選百大，總分有85分，是唯一一名入圍的美職聯球員。