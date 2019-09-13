【英超】雲達沙短期內無意回曼聯　稱迪基亞並非不可取代

傳阿積士行政總裁雲達沙會加盟曼聯，擔任足球總監，這名退役荷蘭傳奇門將在訪問中表示，未來不排除任何可能性，但他表明此時專注帶領阿積士回返歐洲頂級水平，而且他強調自己的崗位是行政總裁。

幾日前，英國傳媒稱48歲的雲達沙將擔任曼聯史上首名足球總監。他在訪問中提及這則傳聞，雖然他說了一句：「你永遠不知未來發生什麼事。」但他補充目前首要任務是帶領阿積士重返輝煌，他續說：「此時，阿積士是我的首選，我在這裏投放了全部時間及精力，未來會發生什麼事，再看看吧。」

雲達沙現任阿積士行政總裁。（Getty Images/資料圖片）

雲達沙特別提到，他在阿積士的崗位，他說：「我很享受在阿積士的時間，我擔任一個不同的位置，就是行政總裁。我真的好想帶領阿積士重返歐洲頂級水平，我們上季其實都觸及到這個水平，但希望能夠長期保持住。」

作為行政總裁，最緊要跟足球總監合作無間，高層將相和，球隊才能穩步前進。雲達沙說：「我是阿積士行政總裁，奧華馬斯是足球總監。我們認識對方很長時間，由球員時代起，在1993年入國家隊，所以我們可以一起專注工作，並與其他董事局成員打好關係。」

雲達沙退役後投身足球管理工作。（Getty Images/資料圖片）

這名在2005至2011年效力曼聯的荷蘭名宿還講到自己由球員變成管理層的經驗，他說：「我的想法是，你要把握機會去令自己成長及學習更多，正如我球員時代到意甲，之後去英超踢富咸及曼聯，現在的情況也是。我在2011年掛靴，讀了個體育管理的碩士學位，之後在2012年由市場總監做起。我想繼續進步，完善自己，與阿積士一起追求完美。」

雲達沙職業生涯尾段到曼聯效力，再創高峰。（Getty Images/資料圖片）

被問到曼聯正選門將迪基亞近期表現下滑，雲達沙說：「在我身上也發生過，傑斯也試過，每名球員都會經歷過。狀態總有起伏，他已經在長時間維持高水平，所以一旦狀態下滑，別人就會留意到。」

雖然雲達沙讚迪基亞是一名優秀的門將，但他認為迪基亞並非無可取代，他續說：「（如果迪基亞離隊）其他門將都能夠頂替。現在有幾名英超門將，都有能力更上一層樓。我自己都是34歲才加盟曼聯，那裏有很多機會。」他指曼聯與迪基亞的續約談判已經拖了很久，需要決斷一點，他說：「已經拖了一段長時間，是時候需要作出決定，所以這是說『是』或『否』的時刻，但我不是曼聯的話事人。」