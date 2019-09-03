【足球】山齊士無悔加盟曼聯　自言未獲足夠上陣時間發揮實力

阿歷斯山齊士在曼聯的日子只能用災難來形容，今夏轉會窗關閉前，他外借到意甲球隊國際米蘭。 「山神」一直以來未對紅魔生涯發表評論，離開奧脫福之後他終於打破沉默，認為自己未如理想，只因未有得到足夠機會。

山齊士宣稱，「如果他們讓我打足全場，我會贏得比賽。」他又說：「但有時我只得60分鐘，然後下一場不獲上陣，我不知道原因。」

當被問及為何他在智利國家隊的狀態遠勝球會表現，他爆出一句：「我想這是因為我在國家隊作賽時非常開心」，山齊士立即補充：「我在曼聯的日子也開心，但我時常跟我的朋友說，我渴望比賽。如果他們讓我上陣，我會全盡力做到最好。」

山齊士在曼聯的兩年半表現令人失望。（Getty Images）

山齊士被指在國家隊表現遠勝曼聯，他解說因為在國家隊內很開心。（Getty Images）

不後悔加盟曼聯

山齊士兩年前加盟曼聯後，無復昔日在巴塞隆拿和阿仙奴的風采，他對當時轉投紅魔的決定無怨無悔，「不，我不後悔去到那裏。我一直在說，加盟曼聯時我很開心。這是一家在英格蘭贏得最多錦標的球會。」

他續稱，「我在阿仙奴的時候妙不可言，在那裏過得開心，但當時的曼聯正在擴展，為贏得獎盃收購球員，我希望加盟他們贏盡所有。」

山齊士2017年1月由阿仙奴加盟曼聯，作為球員交易協議的一部分，米希達利恩則由曼聯轉投阿仙奴。周薪高達50萬英鎊的他，是球隊史上人工最貴的球員，加盟以來屢受傷患困擾，影響出場機會和狀態，上陣45場只入5球。

他當日來到曼聯時，一眾球迷相當期待，可是希望愈大失望愈大，山齊士未能發揮昔日水平，亦得不到前領隊摩連奴信任。新帥蘇斯克查上任，他在球隊命運依然未有改變，今季即使要墊支大部分薪酬，曼聯也把他外借國米。

山齊士外借國米一年，與好朋友盧卡古重聚。（國米官方Twitter）