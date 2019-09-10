【足球】丹尼爾占士狂奔半場反擊入球　巴利露父親式笑容

今季新加盟曼聯的小將丹尼爾占士（Daniel James），加盟以來表現令人眼前一亮，而他的佳態延續至國家隊，在對白羅斯的友賽中一箭定江山。威爾斯主帥傑斯對愛將表現讚譽有嘉，更指該名曼聯師弟表現勢不可擋。

威爾斯在歐洲國家盃外圍賽位列E組，而他們因輪空的關係，所以約戰白羅斯進行友賽。主將艾朗藍斯因傷未有入選大軍名單，而另一主力加里夫巴利則先列後備，而威爾斯主帥派出近期狀態大勇的丹尼爾占士任正選。

丹尼爾占士今仗再度以速度威脅對方後防，威爾斯在自己後場搶走控球權後，隨即進行反擊，占士立即在左路狂奔，該名曼聯球員在禁區頂推大位熨射入網，收死對方門將，在17分鐘攻入全場唯一入球，結果威爾斯一球小勝白羅斯。

丹尼爾占士雖然今仗只踢50分鐘，但他在場上多次突破，使對手球員吃盡苦頭。（路透社）

丹尼爾占士的極速反擊入波

Daniel James did it again tonight💯🔥 pic.twitter.com/gYkazrKb70 — Ola van Joseph™ (@Jossyhard) September 9, 2019

占士的入球使球迷興奮外，在後備席的加里夫巴利亦對他的入球讚嘆不已，不斷拍掌歡呼，而巴利在下半場入替取代占士。不少網民表示巴利的反應，露出父親的笑容。

在後備席的巴利眼見占士的入球後，不禁露出父親的笑容。（影片截圖）

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+ 3 + 2

該名21歲的曼聯球員，在今季加盟以來，表現令不少球迷眼前一亮，目前他已經為紅魔鬼在聯賽攻入3個入球，更當選為曼聯8月的最佳球員，成為曼聯球迷的新寵兒。身兼曼聯名宿及威爾斯主帥於一身的傑斯，在賽後盛讚占士的表現，希望他可以穩定地保持高水準的發揮，「丹尼爾占士今季的表現突出，我對此並不感到驚訝，因為他絕對具備實力，而他下一步必須證力自己有能力保持高水平。他以高速見稱，對對手後防具有威脅，雖然不少對手守衛也知道他的殺著，但他們亦無法好好防守他，他的速度確實是勢不可擋。」

傑斯對丹尼爾占士的表現並不驚訝，使希望他繼續保持佳態。（路透社）