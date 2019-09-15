【港超聯】積施利送禮比圖補鑊　南區阻理文再寫逆轉劇本

港超聯今季首度同時間進行兩場賽事，理文再於主場深水埗運動場出擊，硬撼勁敵冠忠南區。南區雖有守衛積施利失誤導致落後，但隊友比圖下半場補時階段挺身而出，最終助球隊搶回寶貴一分。 至於首度以屯門鄧肇堅運動場作港超主場的標準流浪，則以一球不敵另一支升班馬愉園，開季兩戰未開勝門。

兩軍首輪聯賽均能旗開得勝，理文這仗正選陣容作出兩個變動，由外援基華尼頓及黃炎堃，取代鄭兆均與謝朗軒；上場「戴帽」的尼迪利擔正，新兵劉學銘先列後備。南區方面同樣收起借將劉浩霖，改由陳港斌正選披甲；隨港隊出戰世界盃外圍賽後歸隊的夏志明跟陳肇鈞，則續任正選。

冠忠南區後衛陳港斌（左）力阻理文翼鋒李康廉（右）施射。（袁志浩攝）

今季轉投冠忠南區的前鋒查維斯（左三）為球隊先開紀錄。（袁志浩攝）

陳港斌犯天條 理文上半場佔優



南區中鋒查維斯上場表現較隊友失色，此子今場開賽3分鐘即開紀錄，接應迪亞高左路傳中，於禁區內將皮球頂向遠柱笠入，取得加盟後首個入球。上半場理文進攻未如首戰般銳利，多以長傳斬至兩邊再作突破。10分鐘沙普夫直線妙傳至李康廉腳下，後者推過守衛後左腳射遠柱斜出；沙普夫其後飛頂攻門，同樣無功而還。戰至27分鐘，尼迪利於禁區內衝前時遭南區中堅陳港斌拉跌，球證判罰極刑，12碼由尼迪利操刀親自射入追平。若非沙普夫完半場前左路畸角位罰球直射中楣，理文或可以領先姿態返入更衣室。

冠忠南區後衛陳港斌（左二）侵犯理文前鋒尼迪利（左一），被罰12碼。（袁志浩攝）

尼迪利搏得12碼後自行操刀射入，助理文追平比數。（袁志浩攝）

南區尾段強攻搶回一分



換邊後雙方態度更積極，惟各自錯失黃金機會，李康廉、夏志明先後起腳無功而還，「子彈」再接應角門前施射遭袁皓俊擋出，理文順勢展開反擊，過程中積施利戰截得皮球，惟此子回傳失誤被基華尼頓偷走，後者單刀帶入禁區射破謝德謙十指關，在50分鐘助理文反超前。



南區換入陳廣豪反撲，70分鐘迪亞高扣回中路大位遠射帶被擋，陳肇鈞衝前補射出界。理文亦有翼鋒李康廉因傷退下火線；而射手尼迪利則兩分鐘內三度起腳，不過分別中柱及射中網側，未能再添紀錄。

理文翼鋒李康廉受傷，需退下火線。（袁志浩攝）

今場比賽補時長達7分鐘之久，南區欲以高美斯進行高空轟炸，但理文中堅列斯奧亦一夫當關，連番化解對方攻勢。不過踢至補時4分鐘之際，理文守衛解圍落至比圖腳下，他在無人看管下輕鬆破門。結果南區以2：2迫和理文，雙方賽後各取得4分，理文以較佳得球排次席；南區則緊隨其後位列第3。

比圖（左一）補時階段建功，助南區搶得寶貴1分。（袁志浩攝）

愉園贏季初護級戰



同日另一場賽事由標準流浪主場迎戰愉園，兩支升班馬對碰被稱為提早舉行的「護級大戰」。最終愉園憑西班牙外援加維蘭下半場一戰定江山，以一球小勝對手，賽後以3分排第6，而流浪於兩戰後仍未打開勝門，僅力壓少踢一場的和富大埔位列尾二。